Pucaju pravila, gine sve više civila: U jednom od najgorih ratova ubijeno je 18.500 djece i više od 12 tisuća žena

Međunarodno pravo, osmišljeno kako bi se limitirala ratna šteta, osobito prema civilima, nalazi se pred pucanjem, govori studija pod imenom "War Watch" koju je izradio akademski centar Ženevska akademija za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava. Ta je akademska institucija sa sjedištem u Švicarskoj provela istraživanje 23 ratna sukoba u svijetu i izradila ovu studiju, koja je još jedan prilog za zaključak da je trenutačna era ratova nanijela ogromne štete civilima diljem svijeta.



Među ostalim, ženevska je institucija navela više od 18 tisuća ubijene djece u Gazi, sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini te raširen zločin silovanja u Demokratskoj Republici Kongo, afričkoj zemlji koja se već desetljećima suočava s različitim ratovima, između brojnih paravojski i država. Zaključak je studije da se u ratovima međunarodno humanitarno pravo toliko često krši da je došlo do prijelomne točke pucanja. "Ratni zločini ponavljaju se zato što su se prethodno počinjeni tolerirali. Naši potezi, ili izostanak poteza, odlučit će hoće li međunarodno humanitarno pravo jednostavno nestati", rekao je glavni autor studije Stuart Casey-Maslen britanskim novinama The Guardian.