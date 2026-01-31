Gates s Ruskinjama, Trump redovito plaćao za seks?

Novoobjavljeni dokumenti iz afere Epstein donose brojne nove detalje i produbljuju uvid u pedofilsku mrežu Jeffreya Epsteina, potvrđujući da su pojedini moćnici, uključujući i aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa te multimilijardere Billa Gatesa i Elona Muska, bili puno povezaniji s Epsteinom i njegovim zlodjelima nego što se dosad mislilo.

U Trumpovu slučaju ističe se i činjenica da je nekoliko dokumenata u kojima se spominju teške optužbe na njegov račun, uključujući i navode o silovanju maloljetnice, nakratko nestalo s internetske stranice Ministarstva pravosuđa, što je potaknulo sumnje u netransparentnost najnovije objave. U jednom dokumentu o Trumpu spominju se tvrdnje žene koja je istražiteljima kazala da je njezina prijateljica od 13 ili 14 godina bila prisiljena na oralni seks s njime u New Jerseyu prije 35 godina, a drugi sadrži izjavu izvjesnog vozača koji je rekao da mu je prijateljica ispričala da ju je Trump silovao. Još jedan dokument sadrži priznanje žene da joj je Trump redovito plaćao za seks. Trump cijelo vrijeme tvrdi da nije imao pojma čime se Epstein bavi. Objavljena je i e-mail poruka Melanije Knauss koja je 2002., prije nego što se udala za Trumpa, u poruci Epsteinovoj osuđenoj suradnici Ghislaine Maxwell pohvalila članak o Epsteinu u New York Timesu.

Gates je negirao da su mu Ruskinje prenijele spolnu infekciju kojom je zarazio i svoju suprugu Melindu, iako je ona priznala da je prijateljstvo njezina supruga s Epsteinom razlog njihova razvoda. U dokumentima se čak tvrdi da je Gates zaraženoj supruzi potajice davao antibiotike kako bi se izliječila. Iako je prošle godine tvrdio da je odbio Epsteinov poziv na njegov zloglasni otok na Karibima, dokumentacija pokazuje da se Musk u više navrata dopisivao s Epsteinom o tome, a dokumenti potvrđuju i da je Trumpov aktualni ministar trgovine Howard Lutnick barem jednom posjetio Epsteinov otok na kojem su se održavale orgije s maloljetnicama. Jedna je fotografija ovjekovječila nekadašnjeg princa Andrewa u pozi na sve četiri nad neimenovanom ženom, a u novim se dokumentima spominje i to da je na jednoj Epsteinovoj zabavi bila i Mira Nair, majka aktualnog gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija. Iako Ministarstvo pravosuđa tvrdi da je sada objavljena sva dokumentacija, demokrati uvjeravaju da to nije točno i da su preostala još tri milijuna neobjavljenih dokumenata, optužujući Ministarstvo da pokušava zaštititi Trumpa, što ondje, naravno, negiraju.