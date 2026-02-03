Naši Portali
DRAMA IZNAD BALTIKA

FOTO Europljani presreli ruski zrakoplov: Imao je neuobičajeno naoružanje, ovo je prvi put zabilježeno

Su-30SM2
Foto: Ministarstvo obrane Španjolske
1/2
Autor
Dora Taslak
03.02.2026.
u 08:28

Iako zrakoplovi Su-30SM nisu rijetkost u međunarodnom zračnom prostoru iznad baltičke regije, presretanje čini posebno zanimljivim neuobičajeno borbeno opterećenje zrakoplova

Španjolski borbeni zrakoplovi F-18M Hornet presreli su, tijekom nedavne misije, ruski zrakoplov koji je nosio neuobičajeno borbeno opterećenje tijekom operacija iznad baltičke regije. Ministarstvo obrane Španjolske objavilo je detalje o misiji koju su izveli zrakoplovi raspoređeni u Litvi u sklopu NATO-ove misije. Španjolski Horneti presreli su neodređeni broj ruskih borbenih zrakoplova koji su letjeli iznad međunarodnih voda u blizini NATO-ovog zračnog prostora. Na temelju fotografija koje je objavilo Ministarstvo obrane Španjolske, jedan od ruskih zrakoplova bio je Su-30SM2, navodi The Aviationist.

Iako zrakoplovi Su-30SM nisu rijetkost u međunarodnom zračnom prostoru iznad baltičke regije, presretanje čini posebno zanimljivim neuobičajeno borbeno opterećenje zrakoplova. Su-30SM2 nosio je par protubrodskih projektila Kh-31A ili Kh-31P/PK proturadarskih projektila, zajedno s dvije kasetne bombe serije RBK-500.

Kombinacija kasetnih bombi s protubrodskim ili proturadarskim projektilima više je puta zabilježena u Crnom moru gdje Su-30SM koriste kasetne bombe protiv ukrajinskih bespilotnih površinskih plovila. No, ovo je prvi potvrđeni put da se isto vidi u baltičkoj regiji. Nije jasno je li ruski višenamjenski zrakoplov izvodio demonstraciju sile, rutinsku patrolu, trenažni let ili tranzitni let prema kopnenoj Rusiji.

Približno u isto vrijeme, ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je da su borbeni zrakoplovi i bombarderi Baltičke flote sudjelovali u planiranim vježbama koje su uključivale precizne udare po kopnenim ciljevima. Prema izvješću, posade Su-30SM2 višenamjenskih lovaca i bombardera Su-24M vježbale su misije vatrogasne podrške, zračnog izviđanja i preciznog bombardiranja na poligonu u istočnom dijelu Kalinjingradske oblasti. Uz to, uvježbavale su borbene manevre i izbjegavanje simuliranih neprijateljskih lovaca i protuzračnih sustava. Rusija nije izravno povezala presretnuti Su-30SM2 s tim vježbama, ali izvješće TASS-a otvara mogućnost da je zrakoplov uočen iznad Baltičkog mora bio dio šire aktivnosti, a ne samostalne patrole ili demonstracije sile.
Ključne riječi
baltik Rusija zrakoplov

