MASOVNI NAPAD

Rusi bombardirali Kijev na -24, gore neboderi, u Harkivu se isto čuju eksplozije: 'Ostanite u skloništima'

Foto: REUTERS
1/6
Autori: Vecernji.hr , Hina
03.02.2026.
u 06:16

Dužnosnici su izvijestili o ruskim zračnim napadima i na druge ukrajinske regije, uključujući Harkiv, drugi najveći grad u zemlji, gdje je regionalni guverner rekao da su dvije osobe ozlijeđene

Ruske snage u ranim jutarnjim satima u utorak projektilima su napale ukrajinski glavni grad Kijev, priopćili su dužnosnici, a prema prvim izvješćima oštećene su stambene zgrade i drugi objekti.

Dužnosnici su izvijestili o ruskim zračnim napadima i na druge ukrajinske regije, uključujući Harkiv, drugi najveći grad u zemlji, gdje je regionalni guverner rekao da su dvije osobe ozlijeđene. U Kijevu su Reutersovi svjedoci nakon ponoći čuli snažne eksplozije te naveli da su korišteni i projektili i dronovi.

Čelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko rekao je na Telegramu da je u četvrtima istočno od rijeke Dnjepar oštećeno nekoliko stambenih zgrada, jedna obrazovna ustanova te poslovna zgrada. "Rusi su odabrali ledenu veljačku noć za još jedan masovni napad na Kijev", napisao je Tkačenko na društvenim mrežama. "Kijevljani, ostanite u skloništima. Bit će to teška noć", dodao je. Očekuje se da će temperature doseći -24°C do 8 sati.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je zgrada u kojoj se nalazi vrtić zahvaćena požarom, a da je jedna nestambena zgrada pogođena u istočnim dijelovima grada.

Zračna uzbuna ostala je na snazi više od dva sata nakon što je oglašena. Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju stan na gornjim katovima jedne stambene zgrade u Kijevu kako gori. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov izvijestio je o nizu uzastopnih udara dronovima i raketama. Javni servis Suspilne izvijestio je o nizu eksplozija u jugoistočnom gradu Dnjipru te u Sumi, blizu ruske granice.

rat u Ukrajini Kijev Rusija

Komentara 6

SI
Sivooki
08:18 03.02.2026.

Ma neeeeće putko, pa obećao je Trumpu...

RF
rocco from barocco
07:53 03.02.2026.

Svaki dan novi ruski zločini protiv civila....sada rusija gađa ne samo energetske objekte nego i višekatnice sa stanovima što je čisti terorizam! Odvratan narod!

MV
mvukօvic
08:31 03.02.2026.

U neboderima bili smješteni Nato generali, i to cijeli 'štab'. Ili je bio patriot na vrhu nebodera?!

