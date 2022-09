Britanka putovala vlakom od Zagreba i oduševila se. Hrvati: 'Ovo je najpozitivnija recenzija HŽ-a ikad'

Nije tajna da Hrvatske željeznice (HŽ) i brzina kojoj idu kao i udobnost koju nude izazivaju podsmijeh. Međutim, postoje neki koji, na opće čuđenje, drugačiji pogled. Britanska tiktokerica Sarah B. Marks objavila je na TikToku video u kojem je opisala svoje putovanje vlakom od Hrvatske do Švicarske te nije nimalo sakrivala svoje oduševljenje.

"Vrhunac mog putovanja", napisala je Sarah u opisu videa.

"Vlak je napustio glavni grad Hrvatske oko 22 sata i stigao u Zürich sljedećeg dana oko 10:30", opisala je. U vlaku je uzela spavaći kupe. "Uzeli smo kupe za šest osoba, ali na kraju smo bili sami. To je najjeftinija opcija ako želite krevet, košta oko 57 funti. Bilo je puno mjesta ispod i iznad kreveta", objasnila je.

Napomenula je kako je krevet bio jako udoban te da su se probudili uz pogled na švicarske Alpe i jezera. Dodala je kako su izbjegli gužvu na aerodromu i da je vožnja vlakom dobra za okoliš.

Njena objava prikupila je preko 18 tisuća lajkova i gomilu komentara Hrvata koje je njezin TikTok iznenadio.

"Mislim da je ovo najpozitivnija recenzija HŽ-a ikad","Čekaj, putovala si s hrvatskim vlakom i bilo ti je dobro. Zbunjena na hrvatskom", "Čini se da ja živim u nekoj drugoj Hrvatskoj", čudili su se brojni Hrvati.

Hrvatske vlasti ranije su najavile kako će desetljeće pred nama biti ono u kojem će se više nego ikada ulagati u željeznice.

Na hrvatskim prugama vlakovi voze brzinom od četrdesetak kilometara na sat. Kako bi se to promijenilo, najavljena su ulaganja u željezničku infrastrukturu od 5,7 milijardi eura do 2030. godine. Plan je obnoviti i modernizirati 788 kilometara pruga, a do 2025. nabaviti 70 novih vlakova. Do Splita bi se tada trebalo stizati za 4 sata, a prema Rijeci juriti 160 kilometara na sat

Više o najavljenoj reformi i može li uspjeti, pročitajte u Premium članku Večernjeg lista autora Ivice Betija: HŽ na remontu: Vlada je najavila desetljeće ulaganja u pruge, je li na pomolu nova željeznička revolucija u Hrvatskoj?