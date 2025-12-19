Naši Portali
U SJENI PREGOVORA

Skandal potresa Ukrajinu, evo koliko ljudi smatra da je Zelenski osobno odgovoran

Autor
Danijel Prerad
19.12.2025.
u 19:00

Prema istraživanju KIIS-a , 77% Ukrajinaca zna za istragu. Od toga, 71% onih koji znaju za istragu kažu da vjeruju da je opravdana i da su se navodne koruptivne radnje najvjerojatnije doista dogodile

Ukupno 59% Ukrajinaca vjeruje da je predsjednik Volodimir Zelenski osobno odgovoran za postupke Timura Mindiča, svog bliskog suradnika i bivšeg poslovnog partnera, koji je u središtu najvećeg korupcijskog skandala u Ukrajini, prema anketi Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) objavljenoj 18. prosinca. Anketa je pokazala da se dodatnih 30% Ukrajinaca ne slaže s tom tvrdnjom, a 11% je neodlučno. Mindiča istražuje Nacionalni antikorupcijski ured ( NABU ) u slučaju korupcije koji uključuje državni monopol za nuklearnu energiju Energoatom, najveću istragu korupcije tijekom Zelenskog predsjedništva. Mindič, suvlasnik produkcijske kuće Kvartal 95, pobjegao je iz Ukrajine prije nego što je podignuta optužnica. U studenom je Zelenski uveo sankcije Mindiču i Oleksandru Tsukermanu, još jednom impliciranom poduzetniku. Obojica su stavljeni na tjeralice.

Ključne riječi
anketa Ukrajina

Komentara 19

Pogledaj Sve
HE
hegy
19:11 19.12.2025.

Ha ha, ma samo vi šaljite milijarde u Ukrajinu.Tko zna koliko su već ovi na vlasti maznuli. Nije ni čudo da im nije do pregovora o miru.

PV
prcko.vita
19:30 19.12.2025.

Nema brige, Frau Ursula uključila štampariju eurića, ide za početak 90 mlrd, sve će to platiti narod. Koliko ja pratim ekonomiju, kada netko tako kao Ursula uključi štampariju novca, ta valuta obavezno padne na vrijednosti i to jako. Dakle, kupite $$$ dok još stignete. I nemojte kasnije kukati nije vam nitko dao savjet. Evo savjet, i to besplatno. Amerika neće plaćati rat u Ukrajini nego Europa, dakle, ide štampanje i pad vrijednosti eura.

Avatar Samodesno
Samodesno
19:23 19.12.2025.

I sada bi mi to trebali financirati?

