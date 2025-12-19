Ukupno 59% Ukrajinaca vjeruje da je predsjednik Volodimir Zelenski osobno odgovoran za postupke Timura Mindiča, svog bliskog suradnika i bivšeg poslovnog partnera, koji je u središtu najvećeg korupcijskog skandala u Ukrajini, prema anketi Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) objavljenoj 18. prosinca. Anketa je pokazala da se dodatnih 30% Ukrajinaca ne slaže s tom tvrdnjom, a 11% je neodlučno. Mindiča istražuje Nacionalni antikorupcijski ured ( NABU ) u slučaju korupcije koji uključuje državni monopol za nuklearnu energiju Energoatom, najveću istragu korupcije tijekom Zelenskog predsjedništva. Mindič, suvlasnik produkcijske kuće Kvartal 95, pobjegao je iz Ukrajine prije nego što je podignuta optužnica. U studenom je Zelenski uveo sankcije Mindiču i Oleksandru Tsukermanu, još jednom impliciranom poduzetniku. Obojica su stavljeni na tjeralice.
Skandal potresa Ukrajinu, evo koliko ljudi smatra da je Zelenski osobno odgovoran
Prema istraživanju KIIS-a , 77% Ukrajinaca zna za istragu. Od toga, 71% onih koji znaju za istragu kažu da vjeruju da je opravdana i da su se navodne koruptivne radnje najvjerojatnije doista dogodile
Nema brige, Frau Ursula uključila štampariju eurića, ide za početak 90 mlrd, sve će to platiti narod. Koliko ja pratim ekonomiju, kada netko tako kao Ursula uključi štampariju novca, ta valuta obavezno padne na vrijednosti i to jako. Dakle, kupite $$$ dok još stignete. I nemojte kasnije kukati nije vam nitko dao savjet. Evo savjet, i to besplatno. Amerika neće plaćati rat u Ukrajini nego Europa, dakle, ide štampanje i pad vrijednosti eura.
I sada bi mi to trebali financirati?
Ha ha, ma samo vi šaljite milijarde u Ukrajinu.Tko zna koliko su već ovi na vlasti maznuli. Nije ni čudo da im nije do pregovora o miru.