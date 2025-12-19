Skandal potresa Ukrajinu, evo koliko ljudi smatra da je Zelenski osobno odgovoran

Ukupno 59% Ukrajinaca vjeruje da je predsjednik Volodimir Zelenski osobno odgovoran za postupke Timura Mindiča, svog bliskog suradnika i bivšeg poslovnog partnera, koji je u središtu najvećeg korupcijskog skandala u Ukrajini, prema anketi Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) objavljenoj 18. prosinca. Anketa je pokazala da se dodatnih 30% Ukrajinaca ne slaže s tom tvrdnjom, a 11% je neodlučno. Mindiča istražuje Nacionalni antikorupcijski ured ( NABU ) u slučaju korupcije koji uključuje državni monopol za nuklearnu energiju Energoatom, najveću istragu korupcije tijekom Zelenskog predsjedništva. Mindič, suvlasnik produkcijske kuće Kvartal 95, pobjegao je iz Ukrajine prije nego što je podignuta optužnica. U studenom je Zelenski uveo sankcije Mindiču i Oleksandru Tsukermanu, još jednom impliciranom poduzetniku. Obojica su stavljeni na tjeralice.