Učenici Turističko-ugostiteljske škole pripremili više od 450 obroka za pacijente KBC-a Split

Pacijenti i djelatnici Kliničkog bolničkog centra Split uživali su u blagdanskoj aktivnosti koja je okupila više dionika s ciljem osiguravanja kvalitetnih i nutritivno vrijednih obroka za bolničke pacijente. Aktivnost je provedena u suradnji Turističko-ugostiteljske škole, KBC-a Split, GastroAdventa i tvrtke Sardina, kao primjer uspješnog povezivanja obrazovanja, zdravstva i lokalnih partnera, priopćili su iz splitskog KBC-a.

Učenici Turističko-ugostiteljske škole, uz mentorstvo nastavnika, a pod vodstvom chefa Ivice Katića, pripremili su više od 450 obroka prilagođenih različitim prehrambenim potrebama pacijenata. Obroci su bili namijenjeni pacijentima bez prehrambenih ograničenja, dijabetičarima te dežurnim službama bolnice.

"U Kliničkom bolničkom centru Split kontinuirano nastojimo unapređivati kvalitetu skrbi za naše pacijente, a pravilna i nutritivno uravnotežena prehrana njezin je neizostavan dio. Upravo zato s velikim zadovoljstvom sudjelujemo u ovoj blagdanskoj inicijativi koja povezuje više različitih dionika društva koji pokazuju da svatko može ugraditi sebe za dobro drugih. Posebno nas veseli uključivanje mladih ljudi, učenika, koji kroz ovakve projekte stječu vrijedna praktična iskustva i razvijaju svijest o društvenoj odgovornosti. Ovaj događaj izvrsna je najava veće, dugotrajnije suradnje. Naime, učenici Turističko-ugostiteljske škole u dogledno vrijeme počet će obavljati svoju praksu i u kuhinji KBC-a Split čemu se raduju i naši djelatnici, ali i pacijenti” istaknuo je prof. Krešimir Dolić, ravnatelj KBC-a Split.

Poseban naglasak stavljen je na nutritivnu vrijednost i primjenjivost recepata u sustavu javnog zdravstva s fokusom na korištenje plave ribe, tune, srdele, skuše i inćuna, kao važnog izvora lako probavljivih proteina, omega-3 masnih kiselina te vitamina i minerala. Jelovnici su osmišljeni u skladu s nutritivnim normativima, uz minimalan udio soli i pažljivo planirane obroke prilagođene bolničkim dijetama.

Voditeljica Službe za prehranu i dijetetiku Tonča Mandić, mag. nutr. naglasila je kako dijetoterapija u bolničkom sustavu ima ključnu ulogu u potporu terapiji i oporavku pacijenta: „Dijetoterapija u bolničkom sustavu ima ključnu ulogu u potpori terapiji i oporavku pacijenata. Obroci pripremljeni u sklopu ove inicijative osmišljeni su u skladu s nacionalnim smjernicama za bolničku prehranu pod vodstvom magistra nutricionizma. Riba je jedan od glavnih predstavnika mediteranske prehrane, a tuna i oslić visokovrijedne namirnice koje doprinose nutritivnoj potpori pacijenata. Ovakvi projekti iznimno su vrijedni jer pokazuju mogućnost suradnje javnog zdravstvenog sustava i donatora, a sve u cilju dobrobiti pacijenata, pogotovo u predblagdansko vrijeme“. Suradnja škole i bolnice nastavlja se, najavio je Ivo Bilić, Turističko-ugostiteljske škole Split.

"Naši će učenici ondje obavljati stručnu praksu. Ovakvi projekti učenicima pružaju dragocjeno iskustvo, a istovremeno promiču društvenu odgovornost i solidarnos", izjavio je Ivo Bilić.

Ideja o ovoj hvalevrijednoj aktivnosti nastala je u okviru projekta GastroAdvent čija je idejna osnivačica Olja Martinić, koja tijekom četiri tjedna adventa različitim aktivnostima podiže svijest o važnosti kvalitetne prehrane. „Ideja za ovu aktivnost je cjelogodišnja, FOOD KBC je kampanja kojom su ovog proljeća svoj doprinos dali vrhunska Chef lica. GastroAdvent je projekt koji predstavlja fuziju nutricionizma, gastronomije i turizma. Mi smo platforma koja potiče svijest o važnosti kvalitetne prehrane u svim segmentima društva, posebno ondje gdje je ona najpotrebnija. Cilj je povezati ljude, znanje i resurse te kroz konkretne aktivnosti pokazati koliko prehrana može imati pozitivan utjecaj na zdravlje” istaknula je Martinić.

Tihana Bodlović, direktorica prodaje i marketinga tvrtke Sardina, koja je donirala 120 kilograma tune i oslića te 200 ribljih pašteta, izeazila je zadovoljstvo suradnjom koja spaja zdravlje, edukaciju i lokalne vrijednosti.

"Ova je blagdanska inicijativa pokazala kako suradnja obrazovnih institucija, zdravstvenog sustava i privatnog sektora može rezultirati konkretnim doprinosom pacijentima, uz isticanje važnosti kvalitetne prehrane, edukacije mladih i zajedničke odgovornosti prema zdravlju zajednice. Cilj svih aktera je doprinijeti poboljšanju strogo nadziranih obroka, olakšati djelatnicima u ovom zahtjevnom pogonu te polaznicima škole otvoriti nove vidike. S FOOD KBC svi smo dobitnici, dajemo dio sebe, svog znanja, iskustva, vremena i potičemo konzumaciju ribe i prerađevina. Hrana iz mora posebno je važna u dijetetici pa putem podložaka na kojem su posluženi obroci ponavljamo nutritivnu informaciju", poručili su iz KBC-a Split.