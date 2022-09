Tiktokeri hodali Hrvatskom: Na granici sreli medvjede, a potom upali na snimanje 'Života na vagi'

TikTokeri Harry i Elliot pješice obilaze Europu od Sjevernog mora do Istanbula, a na tom putu prešli su i Lož u Sloveniji te ušli u Hrvatsku gdje su na granici, u šumi naletjeli na medvjeda kojeg su otjerali vikanjem.

U videu koji su objavili može su vidjeti da su ih na hrvatskoj granici dobro pregledali te potom pustili u zemlji. Hodali su Primorsko- goranskom županijom i odmah stekli dojam o lokalnom stanovništvu.

- Ljudi su tu vrlo prijateljski nastrojeni prema nama - rekao je dvojac. Također, jeli su meso ispred crkve gdje je bilo okupljanje, a potom su naletjeli na zmiju i dva mala medvjeda, no kada su u pozadini čuli glasanje njihove ''mame'', brzo su pobjegli pa upali na snimanje RTL-ovog showa ''Život na vagi''. Budući da je snimanje bilo u tijeku nisu mogli prijeći dio naselja već su morali pričekati da snimanje završi, no to im nije teško palo jer su im iz produkcije dali hranu i vodu te su sjeli i u miru pratili ''dramu''.

Njihov video oduševio je i brojne pratitelje koji su impresionirani što upravo prolaze Hrvatskom, ali i činjenicom da su upali na snimanje popularnog showa.

- Dečki moji, vi ste upravo potvrdili da se snima nova sezona odličnog TV showa prije nego što sam to čuo na vijestima- pisali su pratitelji.

