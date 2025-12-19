Putina pitali ima li pravih prijatelja. Evo što je rekao pred milijunima gledatelja

Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je danas svoju godišnju konferenciju za novinare, koja je ponovno bila uključena u njegovu televizijsku emisiju "Izravna linija", odgovarajući na širok raspon pitanja, od rata u Ukrajini, popravka cesta i povećanja poreza do izvješća o telefonskim prijevarama, niskoj stopi nataliteta, pa čak i mogućnosti kontakta s izvanzemaljskim životom. Na početku dijela konferencije za novinare, koji je ove godine trajao više od četiri sata, Putin se odmah upustio u pitanja o ratu u Ukrajini, iako malo što je rekao bilo je novo. Ponovio je optužbe da ukrajinski dužnosnici nisu zainteresirani za potpisivanje sporazuma o okončanju rata prije četvrte godišnjice invazije velikih razmjera. "Nakon razgovora u Istanbulu, isprva su se složili... a zatim su odustali, bacivši sve te sporazume u smeće. A sada, zapravo, odbijaju okončati ovaj sukob mirnim putem", rekao je Putin velikom okupljanju novinara. "Ipak, vidimo, osjećamo i znamo da postoje određeni signali, uključujući one koji dolaze od kijevskog režima, koji ukazuju na to da su spremni sudjelovati u nekom obliku dijaloga", dodao je.

Prije emitiranja u petak, državni mediji izvijestili su da je iz cijele Rusije i šire poslano gotovo 3 milijuna poruka na koje će Putin odgovoriti tijekom segmenta poziva, koji je osmišljen kako bi se predsjednik osobno angažirao oko svakodnevnih briga građana. Mnoga od tih pitanja usredotočila su se na područja u kojima Rusi smatraju da vlada ne ispunjava uvjete, uključujući državne mirovine, isplate vojnicima koji se bore u Ukrajini, popuste na lijekove, redovite prekide interneta i cijene u supermarketu. Putinovi odgovori ove godine nisu donijeli mnogo novih rezultata i slijedili su poznate smjernice, piše The Moscow Times.

Putin je odgovorio na niz kratkih pitanja dok su se programi telefonskih poziva i konferencija za novinare bližili kraju. Tu su bila pitanja o ljubavi, što ga motivira u životu i kako zamišlja Rusiju za 200 godina. Postavljeno mu je i pitanje ima li pravih prijatelja na što je odgovorio: "Pravo prijateljstvo je nesebično. Oni koje smatram svojim pravim prijateljima ponašaju se vrlo suzdržano i dostojanstveno". Na pitanje je li zaljubljen je odgovorio sa kratkim - "da". U jednom od neobičnijih trenutaka konferencije za novinare, novinar iz zapadnosibirske regije Tjumenj pitao je Putina sumnja li ruska vlada da je komet poznat kao 3I/ATLAS međugalaktički svemirski brod kojim upravljaju izvanzemaljci. "Reći ću vam, naravno, ali ovo bi trebala ostati tajna. To je strogo povjerljiva informacija. To je naše tajno oružje i koristit ćemo ga samo ako bude apsolutno neophodno", našalio se, ali je potom uvjerio novinara da komet, koji je u petak prošao pored Zemlje, ne predstavlja prijetnju ljudskom životu.