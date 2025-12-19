Naši Portali
'DOBRI DUH BOŽIĆA'

Stanare jedne zagrebačke zgrade dočekalo iznenađenje: 'Ispred svakih vrata stajala je ista poruka'

Paket
Foto: unsplash
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
19.12.2025.
u 15:44

Vrećica s darovima čekala je ispred vrata, a slične su, kako se kasnije pokazalo, bile ostavljene ispred svakog stana u zgradi. U njima su se nalazili sitni darovi za djecu, odrasle, pa čak i kućne ljubimce

U vremenu kada nas svakodnevne vijesti često podsjećaju na podjele i nervozu, male geste dobrote ponekad su dovoljne da ljudima vrate vjeru u one najjednostavnije, ali najvažnije vrijednosti. Upravo u blagdansko vrijeme takvi trenuci posebno dođu do izražaja, a jedan takav slučaj ovih je dana raznježio stanovnike zagrebačkih Gajnica.

Kako piše Dnevnik.hr, stanare jedne zgrade u tom kvartu uoči blagdana dočekalo je neočekivano i toplo iznenađenje. Ispred vrata svojih stanova pronašli su vrećice s malim poklonima, a iza cijele priče stajala je njihova najmlađa susjeda, djevojčica Sara.

O cijelom događaju jedan je stanar pisao u kvartovskoj Facebook grupi, opisujući jutro koje je započelo sasvim uobičajeno, sve dok otvaranje vrata zbog polaska djeteta u vrtić nije otkrilo neočekivani prizor. Vrećica s poklonima čekala je ispred vrata, a slične su, kako se kasnije pokazalo, bile ostavljene ispred svakog stana u zgradi. U njima su se nalazili sitni darovi za djecu, odrasle, pa čak i kućne ljubimce.

Uz poklone je bila i poruka u kojoj je pisalo da je na sve susjede mislila malena Sara. Iako stanar uz osmijeh napominje kako sumnja da su u organizaciji sudjelovali i njezini roditelji, to nimalo ne umanjuje ljepotu geste koja je mnogima uljepšala početak dana. U objavi je uputio zahvalu Sari i njezinoj obitelji, istaknuvši kako su tog jutra bili pravi „dobri duh Božića“. Na kraju je, u šaljivom tonu, dodao da mu se čini kako su već sada osvojili titulu najboljih susjeda, ako ne u cijelim Gajnicama, onda barem na svom katu.
Ključne riječi
iznenađenje poklon paket Zagreb blagdani

Želite prijaviti greške?

Pošalji

