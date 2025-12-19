FOTO Policajci zaustavili Albanca na granici i dobro se iznenadili: Pogledajte gdje je skrivao 13 kilograma kokaina

Gotovo 13 kilograma kokaina zaplijenjeno je u srijedu, 17. prosinca, na graničnom prijelazu Karasovići, a uhićen je 56-godišnji albanski državljanin koji je drogu pokušao prokrijumčariti iz Republike Hrvatske prema Albaniji. Kako je izvijestila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, oko 17.30 sati graničnoj kontroli na Mješovitom cestovnom graničnom prijelazu Karasovići, s namjerom izlaska iz Hrvatske, pristupilo je osobno vozilo albanskih nacionalnih oznaka. Vozilom je upravljao albanski državljanin koji je u automobilu bio sam.

Tijekom pregleda vozila, policijski službenici Postaje granične policije Gruda, u suradnji s djelatnicima Carinske uprave, uočili su posebno prepravljeni prostor u vozilu. U njemu su se nalazili paketi oblijepljeni selotejp trakama, nalik na pakiranja karakteristična za drogu kokain. Na temelju naloga Županijskog suda u Dubrovniku obavljena je detaljna pretraga vozila, pri čemu je u posebno izrađenom prostoru u stražnjem dijelu automobila pronađeno ukupno 12 paketa s 12,750 kilograma kokaina.

Sva pronađena droga je uz potvrdu oduzeta, a osumnjičeni albanski državljanin je uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Istraživanjem je utvrđeno da je droga putovala iz zemalja zapadne Europe te da je bila namijenjena daljnjoj preprodaji na području Albanije.

Iz Policijske uprave naglašavaju kako se u ovom slučaju ne radi o slučajnom pronalasku droge, već o rezultatu višemjesečnog koordiniranog rada policijskih službenika Odjela kriminaliteta droga Službe kriminalističke policije PU dubrovačko-neretvanske, djelatnika Carinske uprave - Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage, Sektora za mobilne jedinice, kao i Analitičkog tima MUP-a (NCC). Upravo analizom kretanja sumnjivih osoba identificirane su operativno interesantne osobe, nakon čega je izrađen plan postupanja s ciljem njihova uhićenja.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

U posljednjih pet godina, od 2020. do danas, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska podnijela je ukupno 490 kaznenih prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Zbog konzumacije droga prekršajno je prijavljena 4.091 osoba.

U istom razdoblju realizirano je 4.418 zapljena u sklopu ulične redukcije droga i operativnih akcija, od kojih je dio imao i međunarodni karakter. Tom prilikom zaplijenjeno je 317 kilograma marihuane, 256 kilograma heroina, čak 769 kilograma kokaina, gotovo 22 kilograma amfetamina, više od 93 tisuće komada lijekova s popisa droga te 1.660 stabljika marihuane.

Zbog uspješnih operativnih akcija, zapljena većih količina droga te kazneno-pravnog procesuiranja osoba uključenih u krijumčarenje i preprodaju, PU dubrovačko-neretvanska u navedenom je razdoblju dva puta nagrađena prestižnim godišnjim priznanjima Ministarstva unutarnjih poslova.