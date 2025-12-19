Naši Portali
Prije bacanja petarde zamislite da nemate tri od pet prstiju na ruci

19.12.2025. u 16:32

Danas je tehnologija i u ovom biznisu donijela razne varijante 'ubojitih sredstava', neslućene verzije petardi, a onda i daleko veći rizik od mogućih kobnih ozljeda

Kada bi klinci ili odrasli koji im to kupuju pogledali samo jednu sliku iz Klaićeve bolnice, odnosno Klinike za dječje bolesti Zagreb, na kojoj se vidi dječja ručica na kojoj su od pet prstiju samo dva ostala cijela, a preostala tri gotovo da više ne postoje, ili sliku oka koje je neprepoznatljivo, lica koje ima krvave udubine u kojima se vidi i kost, ili sliku ruke koja je toliko natopljena krvlju da vam u prvi mah nije jasno što uopće gledate, gdje bi trebali biti prsti, gdje je dlan... Ako vam je mučno već od ovog opisa, neka je! Lakše ćete preživjeti to nego da vas liječnik iz bolnice nazove ovih dana u kasnim noćnim satima i kaže da dođete na hitni kirurški prijam jer tamo pokušavaju spasiti prste na ruci vašeg djeteta koje još mogu spasiti, ali da, unatoč tome, više neće imati pet zdravih prstiju na ruci, a i ožiljci na licu od krhotina petardi ostat će kao trajni podsjetnik na nekoliko sekundi zabranjene zabave.

Ključne riječi
Ozljede pirotehnika petarde

FD
franjo.durinic
17:02 19.12.2025.

Koliko ih je Benčićka spremila u Klaičevu..

