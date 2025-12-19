Naši Portali
PREDSJEDNIK NA HVU

Milanović: Ljudi to slušaju i nije im svejedno. Strahuju, boje se, je li to istina i je li to moguće?

Zagreb: Obilježena 34. obljetnica Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
19.12.2025.
u 14:58

Govoreći o situaciji u svijetu naglasio je kako se „Europa promijenila dramatično“ te je upozorio kako se i situacija u NATO-u promijenila zbog stavova SAD-a

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas na obilježavanju 34. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.

- U ovim trenucima zbunjenosti Europe i jedne drame koja još uvijek čeka katarzu u Ukrajini, gdje su poginule tisuće vojnika, nama ostaje da se nadamo da će biti više razuma. Ne želim da hrvatski političari i lideri budu među krivcima i među odgovornima jer nema potrebe za tim. Treba gledati svoje poslove i svoje interese, ne gurati se ni u kakve „koalicije voljnih“ jer čemu onda služi NATO - poručio je predsjednik Milanović u svom govoru na HVU, prenosi N1. 

Govoreći o situaciji u svijetu naglasio je kako se „Europa promijenila dramatično“ te je upozorio kako se i situacija u NATO-u promijenila zbog stavova SAD-a. - Teško mi je povući paralelu, ali - što je NATO bez SAD-a? Postoji i ne postoji. Američka strategija o nacionalnoj sigurnosti je jedno, nastup glavnog tajnika NATO-a nešto treće. Slušamo o izvorima prijetnje, ne samo u riječima glavnog tajnika, nego i nekolicine predsjednika država i vlada najvećih europskih država. Slušamo o tome da je pitanje dana kada će doći do sukoba s Rusijom. Ljudi to slušaju i nije im svejedno. Strahuju, boje se, je li to istina i je li to moguće? Mislim da nije i mislim da je to s one strane pameti - rekao je predsjednik Milanović.

Komentirao je i stanje u Hrvatskoj vojsci te je rekao kako „nama u Hrvatskoj za formacijsku popunu nedostaje četiri tisuće ljudi“. - Oprema vrijedi s ljudima koje sada imamo, ali bez one šire grupacije, bez tisuća i tisuća vojnika, pješaka prije svega, vojska ne postoji. Kako ćemo privući generaciju mlađih muškaraca, kako ćemo ih nagovoriti da se uključe u jednu tako strogo rigidan hijerarhijski ustav kakav je vojska? Vojska je pokora, poslušnost, lojalnost, vjernost, žrtva – to je vojska - rekao je predsjednik i pozdravio odluku o uvođenju temeljne vojne obuke.

- Mi u Hrvatskoj smo se opredijelili za to, to pozdravljam i mislim da je to dobra odluka, da ponovno uvedemo mogućnost služenja roka koja nije obvezna. Ali, to je sustav koji neće dovesti do adekvatne popune, nedostajat će ljudi. Psihoza straha koja se stvara košta nas, to doprinosi tome da su ljudi pomalo rezervirani i ambivalentni. A na nama je da brinemo o svojim brigama i svojim izazovima. Nama nedostaje četiri tisuće vojnika, časnika i dočasnika i to moramo nekako popuniti. Mislim da je put koji je odabran i za koji je glasao Hrvatski sabor dobar put i da ima šanse da u tome polučimo dobre rezultate - rekao je predsjednik.

NATO Zoran Milanović

KL
Klarahrv
15:05 19.12.2025.

Škoro ponovno hvala za nadopišite redni broj 3

AR
Arsen222
15:11 19.12.2025.

Slušam i ne vjerujem, nije mi svejedno e li ovo predsjednik RH ili Mađarske, ili možda Češke ili Slovačke?

Avatar davos24
davos24
15:10 19.12.2025.

SAD znaju da nema vojnog poražavanja Rusije, ali rado uvjeravaju naivne slavenske narode da stoje uz njih

