Stigle prve nominacije za najpopularniji izbor Hrvata u iseljeništvu

Godina 2025. polako se bliži kraju, a početak 2026. najavljuje pravu napetost u svijetu hrvatskog iseljeništva – barem kada su u pitanju nominacije za nagradu Domovnica (Kroatischer Heimatpreis), koju zajednički dodjeljuju Fenix-magazin i Večernji list. Naime, samo nekoliko dana nakon objave poziva za nominacije za 20. izdanje izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovine u kategorijama sport, glazba, gluma i showbizz, na redakcijske e-mailove počeli su pristizati prvi prijedlozi kandidata.

Kao i svake godine, prve nominacije dolaze uglavnom iz sportskih i kulturnih udruga te za događaje koji su obilježili godinu. Među prvima je stigla nominacija za Slavonsku večer u Linzu i Slavonsku večer iz Stuttgarte , što i nije veliko iznenađenje s obzirom na broj Hrvata koji tamo žive. No, među zanimljivim prijedlozima za nominaciju je ona pristigla za HSK Croatia Singen , uz poruku: „Tko prvi djevojci, njegova je“. Ne znamo čija će biti djevojka, ali jasno je da će i Hrvati iz Singena morati aktivno sudjelovati u nominacijama i glasovanju ako žele da njihova „djevojka“, u ovom slučaju Croatia Singen, dođe do finala i osvoji nagradu.

Među kandidatima je i HNK Slaven Stuttgart eV ., koji od osnutka 1976. godine predstavlja jednu od najvažnijih institucija hrvatske zajednice u Stuttgartu i Baden-Württembergu. Aktivno uključivanje Hrvata iz Stuttgarte u nominacije i glasovanje sigurno će im biti od velike važnosti. Za kategoriju „najuspješnija hrvatska udruga“ stigla je i nominacija za hrvatsku kulturnu udrugu Velebit iz Friedrichshafena te prijedlog za nominaciju udruge DPH Steyer-Linz iz Linze koja nije bila kompletna pa će predlagači morati nadopuniti svoj prijedlog koji mora biti veći od par rečenica. Za nominaciju u kategoriji Događaj godine predlažen je Jubilarni Međunarodni likovni natječaj 2025. koji se po dvadeset i peti put raspisao za djecu, polaznike hrvatske nastave u iseljeništvu i u Hrvatskoj u dobi od 1.do 8. razreda i predškolsku dob.

Izabela uz bok holivudskim zvijezdama

Veliko iznenađenje stiže u kategoriju „Gluma“ gdje je nominirana 24-godišnja Izabela Vidović, rođena u Chicagu , poznata po ulogama u filmovima Homefront i Wonder, kao iu popularnim serijama The Fosters, The 100 i Supergirl. U filmu Wonder ostvarila je zapaženu ulogu uz holivudske zvijezde Juliju Roberts i Owena Wilsona . Izabela dolazi iz umjetničke obitelji. Majka Elizabeta Vidović (rođ. Bašić), glumica i redateljica podrijetlom iz Hercegovine, rođena je u njemačkom Kasselu. Otac Mario Vidović filmski je producent podrijetlom iz Dalmacije. Izabela govori engleski i hrvatski jezik te danas uspješno gradi svu zapaženiju karijeru u Hollywoodu.

Nominacija u kategoriji „Showbizz“

Iz Švedske je stigla nominacija za Katicu Rakuljić, manekenku iz Stockholma rođenu u Splitu. Katica je bila prva pratilja na izboru Miss Universe Hrvatske 2011. i sudjelovala na međunarodnim natjecanjima ljepote, uključujući Supermodel of the World. Osim modelinga, diplomirala je u Göteborgu i radila za švedsku vladu, a javnosti je poznata i kao voditeljica i sudionica modnih i medijskih događanja. Hrvati iz Švedske smatraju kako upravo ova mlada djevojka zaslužuje nominaciju pa su je nominirali. Ne, na redakcijske mailove svakodnevno pristižu nominacije pa ne sumnjamo kako će biti još kandidata u svim kategorijama.

Kako nominirati

Podsjećamo, uz svaki prijedlog potrebno je poslati kratko obrazloženje nominacije (do 2.000 znakova) u kojem se ističu najvažnija postignuća kandidata, kluba, udruge ili zajednice u 2025. godini. Kod nominacije pojedinca obvezno je navesti da je osoba upoznata s prijedlogom i dala suglasnost za sudjelovanje u izboru. Prijedloge je potrebno poslati najkasnije do 18. siječnja 2026. na e-mail adrese: fenix@fenix-magazin.com i javi@vecernji.net

Dodjela nagrada

Svečana dodjela nagrada održat će se 14. ožujka 2026. u 20:00 sati u prestižnoj Kongresnoj dvorani Kurhaus u Bad Homburgu, gradu poznatom po bogatoj povijesti, lječilišnoj tradiciji i dugogodišnjem prijateljstvu s Dubrovnikom. Događaj se održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva demografije i useljeništva potvrđujući njegovu važnost u jačanju veza između domovine i iseljeništva te promicanju hrvatskog identiteta diljem svijeta.

Uključite se u izbor i nominirajte svoje kandidate. Neka vaši prijedlozi oblikuju jubilarnu 20. Domovnicu!