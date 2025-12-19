Naši Portali
OBJAVIO INSPEKTORAT

S tržišta se zbog salmonele povlače jaja ovog proizvođača

Pixabay
VL
Autor
Šimun Ilić
19.12.2025.
u 15:53

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda DOMAĆA SVJEŽA JAJA SA ZAGORSKIH BREGA, najbolje upotrijebiti do: 06.01.2026., 07.01.2026. i 08.01.2026., zbog utvrđene bakterije Salmonella Typhimurium na farmi kokoši nesilica jaja za konzum OPG Tepeš, Druškovec Humski, Hum na Sutli, JIBG HR 50066647, registracijskog broja 1HR0166.

Kako prenosi HAPIH, proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu

Proizvođač: OPG Tepeš Miljenko, Druškovec Humski, Hum na Sutli

Maloprodaja: MINI MLJEKARA VERONIKA d.o.o., Desinić

Podrijetlo proizvoda: Republika Hrvatska
Ključne riječi
salmonela jaja

