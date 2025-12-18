Rijeka dobila lijepu cifru za plasman u nokaut fazu: Evo koliko je ukupno zaradila u Europi dosad

Remijem protiv Šahtara od 0:0 u Krakovu, nogometaši Rijeke osigurali su europsko proljeće nakon 45 godina. Ligaški dio natjecanja hrvatski prvak završio je na 16 mjestu,. s devet bodova iz šest kola, što mu donosi plasman u doigravanje za osminu finala ovog natjecanja.

Ovaj remi Rijeci je donio novih 133 tisuća eura te dodatno napunio klupsku blagajnu. Taj se iznos pridodaje onom od 3.2 milijuna eura koliko je hrvatski prvak zaradio za plasman u Konferencijsku ligu te 800 tisuća eura koliko su dobili za dvije pobjede u ovome natjecanju. Za tri remija, dobili su dodatnih 390 tisuća eura.

Rijeka je dobila i 350 tisuća eura zbog nastupa u drugom pretkolu Lige prvaka te 525 tisuća eura za prolazak pretkola Europske lige. Po svemu sudeći, protivnik Rijeke u doigravanju bit će poljska Jagiellonija.