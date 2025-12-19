Naši Portali
BREAKING
U RAZGOVORU I EUROPA

Ukrajina započinje novi krug razgovora sa SAD-om, tvrdi kijevski pregovarač

REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/Hina
19.12.2025.
u 19:21

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su Ukrajina i Sjedinjene Države postigle dogovor o nekoliko dokumenata

Ukrajinski mirovni pregovarači u petak započinju novi krug razgovora s američkim timom o prijedlozima o završetku rata s Rusijom, rekao je voditelj kijevske delegacije Rustem Umerov. Umerov, koji boravi u Sjedinjenim Državama gdje sudjeluje u pregovorima, na aplikaciji za razmjenu poruka Telegramu objavio je da će u razgovore biti uključeni i europski partneri Kijeva. "Konstruktivno smo usmjereni. Već smo održali preliminarne konzultacije sa svojim europskim kolegama i pripremamo se za daljnje razgovore s američkom stranom", rekao je Umerov. "... Sigurnost Ukrajine mora biti pouzdano i dugoročno zajamčena." Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nastoji okončati gotovo četverogodišnji rat. Izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner razgovarali su ranije ovaj tjedan u Berlinu s ukrajinskim i europskim dužnosnicima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su Ukrajina i Sjedinjene Države postigle dogovor o nekoliko dokumenata, među kojima je i mirovni okvir u 20 točaka, potom sigurnosna jamstva i plan obnove za Ukrajinu. Istaknuo je da ipak nije postignut dogovor o usklađenim konačnim prijedlozima te dodao kako teritorijalna pitanja ostaju neriješena. Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak nije ponudio kompromis u pogledu svojih uvjeta za okončanje rata u Ukrajini, kazavši kako je na Ukrajini i Europi da naprave sljedeći korak. I Witkoff i Kushner se kane sastati se s ruskim izaslanstvom u Miamiju tijekom ovog vikenda, rekao je dužnosnik Bijele kuće.

Ključne riječi
