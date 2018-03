Smerdel: Ne postoji ništa što u isto vrijeme može biti i ustavno i neustavno

Odvjetnica Vesna Alaburić preporuke Vijeća smatra vrlo kvalitetnim dokumentom, “u kojem je uspostavljena pravedna ravnoteža između sukobljenih ljudskih prava i interesa”. Drži da je opravdana zabrana pozdrava “za dom spremni” zbog rasističkog, diskriminatornog značenja.

– Valja, međutim, voditi računa o posljedicama tzv. službene tolerancije, odnosno izostanka odgovarajućih službenih reakcija na gotovo tri desetljeća korištenja ovog ustaškog pozdrava u kontekstu koji nije sporan ili protupravan, kao što su insignije nekih hrvatskih vojnih postrojbi. Takav kontekst ovom ustaškom pozdravu daje drugačije značenje pa je zaista opravdano postaviti pitanje je li neophodno danas zahtijevati promjene insignija tih postrojbi – kaže Alaburić i zaključuje kako je vijeće ispravno zaključilo da zadržavanje tog obilježja u HOS-ovu znakovlju i u vezi s odavanjem počasti braniteljima koji su pod njim poginuli neće uzrokovati nikakve posebne probleme.

Ustavni stručnjak Mato Palić smatra, međutim, neopravdanim “stupnjevanje” primjene Ustava. – Ustav se mora primjenjivati cijeli, sa svim normama i na cijelom državnom teritoriju, do kraja i bez ikakve zadrške – uvjeren je Palić. Upozorava i kako je Vijeće propustilo utvrditi različitu prirodu crvene petokrake s obzirom na različite povijesne okolnosti u kojima je isticana. – Neki koji su nosili petokraku nakon Drugog svjetskog rata počinili su teške zločine, ubijali su ljude bez suđenja, iz osvete za NDH. Podsjećam da je petokraku isticala i JNA kada je ulazila u Vukovar i kada je počinila izravnu agresiju na Republiku Hrvatsku. Vijeće je u svojim preporukama ostavilo prazninu, odnosno propustilo je utvrditi što znači isticanje petokrake u pojedinim situacijama – kaže Palić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jakovina: Vijećali su godinu dana da bi zaključili da sve ostaje isto

Povjesničar Tvrtko Jakovina smatra da nije trebalo godinu dana da bi Vijeće za suočavanje s prošlošću iznjedrilo zaključke koji su neki dan predstavljeni u Vladi jer je ukupan zaključak da se ništa neće promijeniti. – Vijeće je zaključilo da ćemo poštovati Ustav, ali ono što nam u Ustavu ne odgovara, a to je naglasak na antifašističkoj Hrvatskoj, podredit ćemo ustaškoj Hrvatskoj – komentirao je Jakovina. On smatra da je prvi dio Dokumenta za dijalog ispod razine hrvatske historiografije.

Drugi, normativni dio tog dokumenta jasniji je, nastavio je Jakovina, nego što je on očekivao da će biti. – Ne sviđa mi se što je nešto čime se 25 godina kršio zakon sada postalo normalno. Uopće taj pristup da, zato što je nešto u upotrebi 25 godina i pritom je u suprotnosti sa zakonom, sada ozakonjujemo. Uostalom, HOS je činio 1-3 posto Hrvatske vojske, on je integriran u HV, trebalo je iz njihova grba maknuti ZDS. To bi bilo jedino ispravno po meni – zaključio je Jakovina.

Sanja Barić: Ovaj je dokument dragulj humanosti i majstorija mogućeg

- U svojstvu ustavnog pravnika, zatim građanina RH i, konačno, čovjeka mogu dati jedinstvenu ocjenu: radi se o rijetko viđenom kvalitetnom dokumentu, rijetko kvalitetnog sadržaja, teksta i konteksta. Neobično rješenje, koje zovemo “službena tolerancija inače neustavne prakse” ustavnopravno je dozvoljeno, upravo zbog iznimno uskog i vrlo preciznog dosega. (Ne, nema učlanjenja u HOS kao “škuže” za korištenje neustavnog pozdrava... ni sličnih bedastoća koje se spominju u javnosti.) Dokument za dijalog ukazao je na potrebu širokog građanskog obrazovanja, u smislu upoznavanja s Ustavom i njegovim temeljnim postulatima. Ukazao je na potrebu široke edukacije sudbenih i upravnih tijela radi kvalitetne i ispravne primjene Ustava RH...

Ovaj je dokument dragulj humanosti i majstorija mogućeg u nemogućim uvjetima, ako toga niste svjesni, žao mi je, ali pročitajte. Svaka stranica, svaka rečenica ima težinu - komentirala je na Facebook profilu prof. ustavnog prava Sanja Barić.

Smerdel: Ne postoji ništa što u isto vrijeme može biti ustavno i neustavno

Stručnjak za tumačenje Ustava i profesor s Pravnog fakulteta Branko Smerdel kaže kako ne postoji ništa što može biti ustavno i neustavno u isto vrijeme kao što nešto ne može biti i zabranjeno i dozvoljeno u isto vrijeme. Drugo pitanje koje se nameće, dodaje, jest tko će biti taj koji će odlučivati o tome što je uopće dozvoljeno, a što je nedozvoljeno. Što se pak tiče odluke o crvenoj zvijezdi, Smerdel poručuje da je svijet u kojem živimo rezultat II. svjetskog rata u kojemu je pobijedila antifašistička koalicija.

– Dokument koji je nastao nije dobar kao što nije dobro uopće to ispravljanje povijesti. Pravnici koji su bili dio Vijeća za suočavanje s prošlošću na tu vrstu kompromisa nisu smjeli pristati – kaže Smerdel i dodaje kako se kod nas Ustav ignorira što ga zabrinjava i na što, kaže, konstantno upozorava punih 20 godina jer bez čvrsto uspostavljenog pravnog sustava nema napretka.

Ne može ZDS biti neustavan osim u iznimnim slučajevima

Odvjetnik Željko Olujić ogradio se da nije pročitao čitav Dokument za dijalog, ali smatra da je nemoguće ZDS proglasiti protuustavnim osim u iznimnim situacijama. Također, on ZDS uopće ne drži protuustavnim jer, kako je rekao, pod tim su pozdravom u svojem amblemu HOS-ovci branili Hrvatsku, dok nas je JNA pod zvijezdom petokrakom napadala u Domovinskom ratu.

– Profesorica Barić, o kojoj nemam Bog zna kakvo mišljenje, na egzotičan način pokušava dokazati nedokazivo – referirao se Olujić na pohvale prof. Barić na račun Dokumenta za dijalog. Olujić ima prigovor i zato što tvrdi da je pola članova Vijeća za suočavanje s prošlošću bilo u Savezu komunista. – Dokument za dijalog ni u kojem slučaju neće pomoći pomirenju, nego će pridonijeti još većim podjelama u društvu – rekao je Željko Olujić.