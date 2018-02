Ako je 'Za dom spremni' protuustavan i iznimke su protuustavne

Davor Bernardić, predsjednik SDP-a, reagirao je na preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima.

- Danas je Vijeće donijelo sramotan zaključak kojim je ustaški pozdrav „za dom spremni“ postao dopustiv u iznimnim situacijama. To znači da će taj pozdrav biti vidljiv na samo nekoliko kilometara od Jasenovca. Najoštrije osuđujemo ovu odluku kojom Plenković i Vlada dopuštaju da se na spomen-obilježjima HOS-a u javnom prostoru interpolira službeni pozdrav nacističke i fašističke NDH. Još jednom se dopušta da ustaštvo te poražene i pogubne ideologije na najperfidniji način uništavaju hrvatsko društvo - poručio je Bernardić te dodao:

- Kao i uvijek kada u državi dođe do ozbiljnih problema koje ne znaju riješiti, kada se ne provode reforme i kad nemaju nikakvih planova za budućnost ove zemlje, vladajući nas vuku u prošlost. I, ovaj put do punog izražaja dolazi premijerova neodlučnost i nesposobnost. S obzirom da nije znao ili nije mogao, ili još preciznije, nije smio riješiti situaciju sa spomen-pločom u Jasenovcu, Plenković se sakrio iza skuta Zvonka Kusića.

Sličnog stava je Milorad Pupovac iz SDSS-a.



- Još se konzultiram sam sa sobom i sa Svevišnjim o tome kako nešto što je protivno Ustavu može biti dopušteno i koje to posljedice može imati po ustavni poredak ove zemlje - naglasio je Pupovac.

Bernardićev stranački kolega, Peđa Grbin, o preporukama Vijeća kazao je sljedeće:

- Nakon godinu dana rada Povjerenstva od njega nismo dobili apsolutno ništa. Takozvano Vijeće za suočavanje s prošlošću nije dalo niti jedan konkretan prijedlog da se riješi problem, a nakon svega ostaje pitanje koje će to tijelo prosuđivati kada i gdje se smije koristiti nešto što je i za to tijelo protuustavno.

Bivša premijerka Jadranka Kosor reagirala je na Twitteru.

- Kako se ZDS, koji je protuustavan, može "iznimno koristiti"?! Ako je protuustavno, onda je protuustavno i nikakve iznimke se ne mogu tolerirati, zato što su i iznimke protuustavne - napisala je Kosor na društvenoj mreži te dodala:



- Još samo sad da Pupovac i Radin podupru iznimne situacije u kojima se tolerira neustavno ZDS. Jer zbog stabilnosti, je li, treba i Ustav dedramatizirati - napisala je Kosor.

Kako se ZDS koji je protuustavan, može “iznimno koristiti”?! Ako je protustavno onda je protuustavno i nikakve iznimke se ne mogu tolerirati zato što su i iznimke protuustavne! — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) 28. veljače 2018.

Nikola Grmoja, politički tajnik MOST-a, poručio je kako su to su samo preporuke koje nikoga ne obvezuju.

- Most se protivi bilo kakvim zabranama, a želi više činjenica. Hrvatska povijest od 40-ih godina prošlog stoljeća na ovamo slabo je obrađena i mi se stalno suočavamo s mitovima i tu preporuke neće pomoći. Ono što nam treba je edukacija o zločinima totalitarnih režima - kaže Grmoja.

Predsjednik HSS-a, Krešo Beljak, tvrdi da povjerenstvo nikada nije ni trebalo biti sastavljeno.

- Ono je notorna hrvatska izmišljotina i glupost. Imali smo sreće što smo bili dio antifašističke koalicije kao narod. Dozvoliti “ZDS” u nekim situacijima je kompromis prema braniteljima HOS-a i to mogu pozdraviti, ali kao izuzetak koji se tiče branitelja iz 1991. godine - rekao je Beljak.

Zaključcima Vijeća nije zadovoljna niti Anka Mrak Taritaš.

- Apsolutno nisam zadovoljna sa zaključcima Vijeća za suočavanje s prošlošću. Ne možemo od Ustva raditi cirkus, a upravo smo to napravili. Ne može nešto biti protuustavno, a na nekim mjestima i u nekim situacijama dozvoljeno. Mi smo u Hrvatskoj došli do nekakvih vrijednosti i sad se to dovodimo ponovno pod jedan upitnik i to je nedopustivo. Koju poruku zapravo šaljemo?



Za Borisa Miletića zaključci povjerenstva su očekivani.

- Smatramo da svako korištenje ustaškog pozdrava Za dom spremni treba zabraniti i da tu ne smije biti nikakvih iznimki. Mi smo dali prijedlog zakona koji to vrlo jasno riješava i na tom zakonu ćemo ustrajati.

Podsjetimo, jedan od glavnih zaključaka Vijeća koje je danas Vladi uputilo smjernice jest da Hrvatska sankcionira sve oblike slavljenja fašističkih režima, a iznimno dopušta uporabu izraza 'Za dom spremni' u strogo komemorativne svrhe kad se radi o stradanju nekog od pripadnika HOS-a iz Domovinskog rata.