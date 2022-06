'Borzan dezinformira javnost, Hrvatska jest za smanjenje korištenja pesticida, ali ih sve članice ne koriste jednako'

Ministarstvo poljoprivrede u potpunosti odbacuje netočne, politikantske i zlonamjerne tvrdnje zastupnice Borzan koja dezinformira hrvatsku javnost tvrdeći da Vlada RH izravno lobira i zalaže se da Europska unija odustane od obvezujućih ciljeva smanjenja upotrebe kemijskih pesticida u proizvodnji hrane, pri čemu ne priznaje hrvatske uspjehe na EU razini i djeluje protiv vitalnih interesa Hrvatske – priopćili su danas iz Ministarstva poljoprivrede nakon što je europarlamentarka Biljana Borzan kao izvjestiteljica eurosocijalista za strategiju „Od polja do stola“ optužila Vladu RH, odnosno Ministarstvo poljoprivrede da u Bruxellesu izravno lobira da EU odustane od obvezujućih ciljeva smanjenja upotrebe kemijskih pesticida u proizvodnji hrane.

Borzan tvrdi kako je to razvidno iz dopisa poslanog 16. ožujka 2022. u Europsko vijeće kojeg, između ostalih, potpisuje i hrvatska Vlada.

- Šokirana sam i ljuta, u čije ime Vlada lobira protiv smanjenja pesticida? U ime građana Hrvatske, koji su valjda zadovoljni što izumiru pčele i što su tragovi pesticida sveprisutni na hrani? Pozivam ministricu neka se očituje i objasni javnosti zašto nije u njihovom interesu da se hrana manje prska kemijom! - tražila je Borzan, ističući kako dopis, kojega potpisuje Hrvatska i još 11 država članica, izražava neslaganje s ciljem da se u EU kroz strategiju „Od polja do stola“ prepolovi upotreba kemijskih pesticida sredstava do 2030., da za to ne postoji znanstvena osnova te kako su ti ciljevi nedostižni.

- Ispada da ministarstvo poljoprivrede u Bruxellesu lobira protiv ekoloških ciljeva, a u isto vrijeme u Hrvatskoj otežava život proizvođačima eko-hrane smanjenjem potpora i apsurdnim propisima. Kada smo se mi kao država odredili u tom smjeru? Kada je Sabor o tome raspravljao, jesu li građani za to glasali? Nedavno sam provela istraživanje javnog mnijenja na tu temu i čak 91 posto ispitanika je odgovorilo da podržava smanjenje upotrebe pesticida, što pokazuje da je svijest građana o njihovom utjecaju na zdravlje i okoliš velika – upozorila je Borzan.

Iz Ministarstva pak odgovaraju kako je Hrvatska, uz Bugarsku, Estoniju, Mađarsku, Latviju, Litvu, Maltu, Austriju, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju, podržala komunikaciju Poljske u kojoj je iskazana zabrinutost po pitanju ostvarenja EU cilja koji se odnosi na smanjenje korištenja sredstva za zaštitu bilja na način da države članice smanje korištenje istog za 50% na nacionalnoj razini, naglašavajući potrebu za uvažavanjem pojedinačnih razlika država članica.

- Na samom sastanku AGRIFISH Vijeća u ožujku istu informaciju usmeno su podržali i svoje razumijevanje iskazali još Cipar, Portugal, Finska, Grčka, Irska i Nizozemska - kažu iz ministarstva te domeću kako zajednički dokument ne osporava EU cilj iz strategije „Od polja do stola“, ali naglašava da se on mora postići uvažavanjem razlika u pogledu količine korištene aktivne tvari po hektaru poljoprivrednog zemljišta i već postignutih rezultata na razini država članica.

- Uz ostalo, navodi se kako ciljevi smanjenja korištenja pesticida ne bi trebali dovesti do smanjenja poljoprivredne proizvodnje, kako ne bi ugrozili prehrambenu sigurnost Europske unije i povećali ovisnost o uvozu hrane. Ukoliko zastupnica Borzan smatra da jednaka pravila trebaju vrijediti i za Hrvatsku koja koristi upola manje pesticida po hektaru od europskog prosjeka ili ne razumije navedenu problematiku ili svjesno radi protiv interesa hrvatskih poljoprivrednika i hrvatske proizvodnje hrane - napominju te dodaju kako su ti navodi u skladu su s već ranije usvojenim nacionalnim stajalištima ili stavovima institucija EU, pri čemu je ovo okvirno stajalište Vlade Republike Hrvatske bilo raspravljeno u Hrvatskom saboru te su ga podržali saborski odbori za poljoprivredu, okoliš i europske poslove, s obzirom da Hrvatska koristi upola manje pesticida, 1,04 kg/ha, od prosjeka EU koji iznosi 2,05 kg/ha.

I Vijeće EU u svojim zaključcima iz listopada 2020. godine, u ime svih država članica EU, navodi da u ostvarenju zajedničkih EU ciljeva treba voditi računa o već postignutom uspjehu te o različitim polazišnim točkama, okolnostima i uvjetima državama članica.

- Na kraju, i Europski parlament je u svojoj rezoluciji o strategiji „Od polja do stola“ pozvao Komisiju da pojasni kako će osigurati da individualni doprinosi država članica ciljevima smanjenja korištenja pesticida budu utvrđeni na način da uvažavaju njihove različite startne pozicije, kao i raspoloživost alternativnih sredstava i njihov učinak na sektor, prihode poljoprivrednika i na prehrambenu sigurnost - naglašavaju i dodaju kako su to sve pitanja na koja su države članice tražile dodatne odgovore te smatraju opravdanim ukazivati na njih i tražiti obrazloženja prije preuzimanja dodatnih obveza kroz novi EU zakonski okvir.

- To ne znači da Vlada RH podržava neekološke metode proizvodnje, kako maliciozno i populistički implicira zastupnica Borzan, kao uostalom ni Hrvatski sabor, Vijeće EU ili Europski parlament, koji su svi ukazali na slične probleme koji mogu nastati u provedbi ciljeva strategije „Od polja do stola“. Odlučno odbacujemo tvrdnje da se Hrvatska protivi održivom korištenju pesticida i ekološkim ciljevima, osobito s obzirom da je Hrvatska je po mnogim okolišnim pokazateljima iznad prosjeka Europske unije i primjer drugim državama članicama. Ministarstvo poljoprivrede već niz godina provodi i financira mjere kojima se unaprjeđuje okolišna održivost poljoprivredne proizvodnje te smo u skladu s nacionalnim i EU ciljevima spremni i na veći iskorak. Pri tome imamo odgovornost istovremeno osigurati opstojnost hrvatske poljoprivrede, njezinu veću konkurentnost i veću prehrambenu sigurnost hrvatskih građana te utjecati na donošenje pravila koja su ključna za ostvarivanje strateških interesa Republike Hrvatske - poručili su iz resornog ministarstva.