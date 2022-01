Bombe i mine odbacuju se u kontejnere, ali i u dvorišta vrtića!

Trideset je godina prošlo od najžešćih ratnih zbivanja, a u Osječko-baranjskoj županiji, u kojoj je rat itekako bjesnio, i dalje se po domovima, garažama i napuštenim zgradama kriju pravi arsenali oružja. Samo u prosincu evidentirano je 14 dragovoljnih predaja minsko-eksplozivnih sredstava i oružja. Građani su u ruke policiji, među ostalim, svojom voljom prepustili 1,2 kilograma vojnog eksploziva, osam ručnih bombi, protupješačku minu, pet pušaka, tri pištolja, 1368 komada streljiva... Brojke su daleko veće kada se podvuče crta pod cijelu godinu koja je iza nas.

Kazna do pet godina zatvora

– Tijekom 2021. na području PU osječko-baranjske evidentirano je 267 dragovoljnih predaja minsko-eksplozivnih sredstava i oružja. Građani su tako predali 156 komada ilegalnog vatrenog oružja, 189 ručnih bombi, 13 mina, 31.078 komada streljiva, 37 kilograma eksploziva i 468 drugih eksplozivnih sredstava. Predano i oduzeto oružje i minsko-eksplozivna sredstva većinom su zaostala iz Domovinskog rata – započinje Zoran Kon, glasnogovornik PU osječko-baranjske.

Njihovi stručnjaci za eksploziv često skupljaju mine, metke i slična smrtonosna sredstva i po kanalima uz ceste ili po poljima, gdje ih neodgovorni vlasnici ostavljaju bez imalo brige hoće li netko stradati. Javnost je šokirao slučaj iz rujna 2020. kada su mališani u dvorištu dječjeg vrtića u Čepinu nadomak Osijeka pronašli protupješačku minu. Bombe nerijetko odbacuju i u smeće – krajem prosinca jedna je pronađena na odlagalištu otpada u Osijeku, a u travnju lani u kontejneru u gradu.

– Evidentirali smo prošle godine 24 kaznena djela iz Kaznenog zakona te 117 prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja – iznosi Kon statistiku.

Više je pak od 80 zakonskih stavki koje govore o sankcijama u slučaju kršenja odredbi o oružju. Prema Kaznenom zakonu, tko neovlašteno izrađuje, nabavlja, posjeduje, prodaje ili na drugi način sebi ili drugome pribavlja vatreno oružje, streljivo ili eksplozivne tvari, prijete mu do tri godine zatvora. Nadalje, od šest mjeseci do pet godina zatvora kazna je za onoga tko neovlašteno posjeduje, nabavi, izradi, proda ili razmijeni, uveze ili izveze veće količine vatrenog oružja, streljiva, eksplozivnih tvari ili njihovih sastavnih ili rezervnih dijelova. Što se prekršaja tiče, novčane kazne kreću se od 4000 do 50.000 kuna.

Predaja bez sankcija

– Podsjećamo građane da akcija “Manje oružja, manje tragedija – Izbacimo uljeza” još traje. Pozivamo građane koji još u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva da ih bez straha od sankcija prijave policiji. Molimo da takva sredstva ne donose u policijske postaje kako ne bi došlo do njihova aktiviranja – poručuje policija.

Dragovoljna predaja oružja vremenski je neograničena, a o svemu se dodatno može informirati i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92.

I na kraju podsjetimo na stravičan događaj iz svibnja 2010. kada je u Baranji teško stradao 12-godišnjak. Dječak je aktivirao ručnu bombu koju je našao na tavanu kuće u Bilju, gdje je njegov otac, inače policajac, nedopušteno držao cijeli arsenal oružja.

