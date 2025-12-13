Članica NATO-a šalje vojnike u Poljsku, stiglo upozorenje europskog lidera: 'Ako Ukrajina padne, on se neće zaustaviti'

Njemačka će od travnja 2026. poslati nekoliko desetaka vojnika u Poljsku kako bi podržala operaciju Istočni štit, izvijestilo je više medija. Misija, koja će trajati do kraja 2027., usmjerena je na inženjerijske radove, uključujući kopanje rovova, postavljanje bodljikave žice i izgradnju protutenkovskih prepreka, prenosi Deutsche Welle pozivajući se na njemačko ministarstvo obrane. Prema glasnogovorniku ministarstva, njemački vojnici neće sudjelovati u borbenim zadaćama, već će se fokusirati na izgradnju obrambenih položaja. Ova operacija dio je poljskog programa Istočni štit, vrijednog 2,3 milijarde eura, koji je Varšava pokrenula prošle godine kako bi ojačala sigurnost na granici s Bjelorusijom i ruskom enklavom Kalinjingradom, javlja Politico.

Poljska, zabrinuta zbog moguće ruske prijetnje i uloge Bjelorusije kao saveznika Moskve, već je rasporedila 40.000 vojnika na svoju istočnu granicu, posebno u svjetlu ruskih vojnih vježbi Zapad-2025. Njemačka potpora, iako ograničena na inženjerske zadaće, simbolizira solidarnost unutar NATO-a i jačanje obrambenih kapaciteta na istočnom krilu saveza. Odluka nije zahtijevala odobrenje njemačkog parlamenta budući da se ne smatra naoružanom inozemnom misijom, što ukazuje na želju Berlina da zadrži operaciju niskorizičnom. Ipak, potez bi mogao izazvati kritike Rusije i Bjelorusije, koje bi ga mogle iskoristiti za daljnju propagandu o navodnoj prijetnji NATO-a.

Njemački kancelar Friedrich Merz optužio je u subotu ruskog predsjednika Vladimira Putina da želi "obnoviti stari Sovjetski Savez". Putin je zainteresiran za "temeljnu promjenu granica u Europi i obnovu starog Sovjetskog Saveza unutar granica starog Sovjetskog Saveza", rekao je Merz u svom govoru na stranačkom kongresu vladajuće Kršćansko-socijalne unije (CSU) u Münchenu. To ide ruku pod ruku s ogromnom vojnom prijetnjom zemljama koje su nekoć "pripadale ovom carstvu", dodao je Merz.

Kancelar se u svom govoru nije izravno osvrnuo na tekuće diplomatske pregovore o okončanju ruskog rata u Ukrajini, međutim, pozvao je na pažljivu analizu strategije ruskog predsjednika Vladimira Putina. "Ako Ukrajina padne, on se neće zaustaviti. I svatko tko još uvijek vjeruje da će time biti zadovoljan trebao bi pažljivo analizirati njegove strategije, dokumente, govore i nastupe", dodao je.

Merz je naglasio važnost daljnjeg pružanja pomoći Ukrajini. Rekao je da drugi ključni elementi uključuju koheziju unutar Europske unije i bliske veze s Ujedinjenim Kraljevstvom, 'održavanje NATO saveza što je dulje moguće' i ogromna ulaganja u vlastite obrambene sposobnosti. Njemački čelnik će sljedeći tjedan u Berlinu ugostiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i nekoliko europskih čelnika kako bi razgovarali o najnovijem razvoju događaja u mirovnim pregovorima, objavio je u petak njegov ured. U ponedjeljak će Merz prvo održati bilateralne razgovore sa Zelenskim o ekonomskoj potpori Ukrajini i razgovarati o najnovijim diplomatskim inicijativama, rekao je glasnogovornik njemačke vlade Stefan Kornelius u izjavi. Merz je u četvrtak potvrdio da su Kijev i njegovi europski saveznici razvili novi mirovni prijedlog za Ukrajinu, koji se bavi teritorijalnim pitanjima, javlja Anadolu.