Ovo su Matejevi prijatelji na putu za Beograd, doznali smo detalje o njima: Evo što su rekli policiji

Jedanaesti je dan potrage za nestalim Splićaninom Matejem Perišem (27) u Beogradu.

Njemu se izgubio svaki trag u novogodišnjoj noći u klubu Gotik smještenom uz rijeku Savu u kompleksu znanom i pod imenom Beton hala. Srpska policija u suradnji s Interpolom provodi istragu na kopnu i u vodi, a na terenu su psi tragači, forenzičari, profesionalni ronioci ali i volonteri.

Srpska policija za sada ne pušta previše informacija u javnost iako se oko cijele istrage stvorio niz misterija. Još uvijek je neshvatljivo zašto srpski MUP tvrdi da nije bilo incidenta u Gotiku iako je potvrđen s više strana, nejasno je jesu li zaštitari i konobari iz kluba ispitani i stavljeni na poligraf te zašto potraga za snimkama i dokazima nije započela baš u klubu iz kojeg je Matej istrčao, a pritom je izgledao kao da bježi od neke opasnosti ili pokušava stići do točno određenog cilja. Niz je pitanja na koja javnost traži odgovore tim više što se klub Gotik u posljednje vrijeme povezivao s vrhuškom srpskog krim miljea kojeg su osiguravali pripadnici Grobara - navijača FK Partizan.

Srpski tabloidi objavili su nekoliko snimki s nadzornih kamera u Beogradu na kojima je prepoznat Matej Periš poput one na kojoj se vidi kako trči prema bijelom taksiju i pokušava ga zaustaviti. Dodajmo i to kako nema dokaza ili bilo kakvih tragova koji bi upućivali da je Matej ušao u Savu, a i njegov otac Nenad koji boravi u Beogradu otklonio je mogućnost da je na snimci na kojoj nepoznati muškarac pliva Savom njegov sin. Ta snimka, posjetimo, objavljena je u srpskim tabloidima koji su skloni plasiranju senzacionalnih i neprovjerenih vijesti. Prema svemu sudeći ta snimka je snimana mobitelom u ljetno vrijeme i nije poznato kad je uopće nastala.

VIDEO: Ovo su snimke nadzornih kamera na kojima je navodno Matej Periš

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U javnosti se pojavio niz netočnih informacija u vezi Matejevih prijatelja koji su s njim boravili u Beogradu. Tako su se društvenim mrežama danima dijelile objave s pogrešnim imenima u kojima se insinuira da je Matej bio u opskurnom i problematičnom društvu koje sada šuti pred javnošću očigledno skrivajući detalje.

Međutim Večernji list došao je u posjed fotografije nastale u kombiju u kojem su bili Matej i prijatelji na putu za Beograd. Ekipa od sedam mladića iz Splita prvo je automobilima otišla u Zagreb, a zatim su tamo unajmili kombi s kojim su krenuli 30. prosinca u Beograd gdje su iznajmili apartman.

Javnosti je već poznato da su među ekipom bili Vinko i Miro Bokšić, navodno sinovi viđenijeg splitskog poduzetnika.

Osim njih i Mateja u kombiju su bila još četvorica mladića između 25 i 29 godina. Večernji list raspolaže s identitetima Periševih prijatelja iz kombija ali neće ih objaviti zbog poštivanja njihove privatnosti ali i zaštite istrage. Isto tako, zaštitili smo njihov identitet na fotografiji.

Sama fotografija sugerira da je riječ o opuštenoj atmosferi koja ničim ne odaje bilo što sumnjivo. Svi dečki izgledaju trijezno i odjeveni su uredno.

Foto: Večernji list

Detaljno smo istražili biografije svih prijatelja iz kojih proizlazi da su svi obrazovani ili sportaši.

Mladić koji sjedi u posljednjem redu skroz desno završio je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije i njegovi poznanici nam kažu da je iz uredne i ugledne obitelji, a otac mu je vlasnik dobrostojeće građevinske i projektantske tvrtke. On je Periša poznavao iz gimnazije Vladimir Nazor gdje su zajedno išli u školu. Kako smo doznali, on se nije intenzivno družio s ekipom koja je krenula za Beograd već sporadično.

Mladić do njega završio je srednju Tehničku prometnu školu te se profesionalno bavio rukometom, a tijekom karijere je igrao čak i za njemačke klubove. Trenutno je zaposlen kao djelatnik na splitskoj željeznici i još uvijek igra rukomet u jednom niželigašu.

Mladić za volanom pohađao je splitsku matematičku gimnaziju, a nismo uspjeli saznati je li obrazovanje nastavio na studiju.

Neslužbeno smo doznali da je u kombiju u drugom redu s lijeve strane bio i Matejev prijatelj o kojem se doznaje tek da je profesionalno igrao mali nogomet.

Večernji list pokušao je stupiti u kontakt s nekolicinom Matejevih prijatelja s fotografije no nitko nije htio razgovarati.

Je li se radi o "zavjetu šutnje" kao što su ovih dana sugerirali pojedini mediji te pritom ekipu prijatelja izvrgnuli potencijalnom linču upitali smo našeg izvora koji je detaljno upućen u istragu i sve ih poznaje.

"Ovih se dana u srpskim medijima pojavljuje hrpa bezočnih laži. Prvo su u neugodnu situaciju doveli splitske mladiće koji tamo uopće nisu bili već su bez provjere objavili listu imena koja se dijelila po Facebooku. Kao da su izdali potjernicu za njima, a zatim su diskreditirali Mateja bez imalo empatije objavivši da je orgijao s dvije prostitutke prije nestanka. Ta snimka se pokazala lažnom, a čak se javio i čovjek koji se nalazi na njoj. Odakle dolaze te informacije i zašto tamošnji mediji pod svaku cijenu žele stvoriti priču o problematičnim Splićanima - nije jasno", kaže naš sugovornik tvrdeći da je i jedan od razloga zašto mladići koji su bili s Matejem ne istupaju u javnosti taj što ih se po društvenim mrežama i dijelu medija tretira kao kriminalce.

"Dečki su dali iskaz tamo gdje su trebali, prošli su poligraf. Zar stvarno netko vjeruje da bi njih šest do te mjere uskladilo priču da ih niti srpska niti hrvatska policija ne bi ostavila na daljnjoj obradi. Kazali su mi da ne žele istupati u medije i lešinariti dok svi neizvjesno i tužno čekaju rasplet ovog događaja. Razgovaraju s onim ljudima s kojima trebaju. Zašto bi oni davali intervjue i svoje ime povezivali s nekom sumnjivom pričom? To ne znači da ne surađuju i da nisu zabrinuti", kazao je naš sugovornik.

Od jednog drugog poznanika ove ekipe doznali smo da Matejevi prijatelji nisu imali doticaj s kriminalom niti su se ponašali sumnjivo iako je većina njih bila dio splitskog jet seta.

"Ja više ne znam što reći. To su obični momci sa završenim fakultetima i svojim poslovima. Je li se netko od njih drogirao u Beogradu? To je potpuno nebitno za širi kontekst ove priče. Siguran sam da ništa ne skrivaju, pričao sam s nekoliko njih. Oni su svi istražiteljima kazali da ne znaju zbog čega je Matej istrčao iz kluba. Vjerojatno zato što je Matej upao u neki problem koji oni nisu vidjeli dok su sjedili za stolom, a računali su da je negdje s nekom curom. Nestanak su prijavili u razumnom roku, odmah ujutro iako policijska pravila sugeriraju da se to radi tek nakon proteka 24 sata. Koliko znam oni su policiji rekli da je došlo do nekih nesuglasica u klubu, ali policija je valjda procijenila da to nije bitno za istragu pa to nije niti službeno komunicirala prema javnosti", kaže naš izvor.