Bolesnu baku ostavili dva dana da leži na hodniku Rebra, obitelj joj donosila hranu. Bolnica: 'Tako je kako je'

Ivan Bruno Kelava, unuk 87-godišnje pacijentice, požalio se na stanje u KBC-u Zagreb, gdje je njegova baka, koja je primljena na Hitnu pomoć u srijedu, provela dva dana na hodniku čekajući bolničko liječenje. Iako je odmah zaključeno da mora na odjel, zbog nedostatka kreveta ostala je na pomoćnom ležaju, a obitelj joj je nosila hranu jer bolnička kuhinja ne osigurava obroke za pacijente koji čekaju.

– Nakon nekoliko sati obrade u srijedu zaključili su da baka mora na odjel, na bolničko liječenje. Ne znamo točno zbog čega, jer od liječnika koje uhvatimo na hodniku dobivamo razne informacije. Dva dana poslije ona je bila još na Hitnoj, na hodniku, na nekom tvrdom pomoćnom krevetu. Baka je uz to i dijabetičar – rekao je za 24sata unuk danas prijepodne, očajan zbog te situacije.

Prema informaciji prof. dr. Milivoja Novaka, pomoćnika ravnatelja KBC-a Zagreb za kvalitetu i nadzor, bolnica je zbog obnove od potresa izgubila čak 640 kreveta. – U tijeku je preseljenje nakon završene prve faze obnove. Kako bilo, svi pacijenti koji su u opservaciji, a treba ih primiti na odjele, dobivaju svu potrebnu terapiju. Što se komfora tiče, nažalost, kakav je, takav je. U tijeku je druga faza obnove bolnice, trajat će godinu i pol dana, nakon toga i treća, za koju se predviđa oko godina dana – kaže Novak.

Srećom, u poslijepodnevnim satima petka za baku, koja je plućni bolesnik, pronađeno je mjesto u bolnici na Jordanovcu. Potvrdio je to i dr. Novak. – Čekanje je dugo trajalo, tu nema dileme – kaže Novak. Pacijentica je sad zaprimljena na odjel, napominje.

Kelava se pita koliko je još slučajeva poput bakinog. – Viđam na hodniku i pacijenta koji hoda gore dolje, čekajući na operaciju tumora. Ima samo stolac. Što je s pacijentima kojima nema tko donijeti hranu i vodu, kao mi svojoj baki? Oni ne jedu po 40 i više sati dok ih ne prime na odjel – pita se unuk. – Ne krivimo liječnike ni ostalo osoblje tamo, rade svoj posao u uvjetima u kojima moraju. No uvjeti nisu dobri. Mi, srećom, živimo u Zagrebu pa možemo do bake više puta dnevno, no što je s pacijentima koji ovdje nemaju nikog svog? – govori Kelava.

