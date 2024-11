Velika promjena u prometu u Zagrebu, moglo bi doći do kaosa: Bukovačka dobiva žutu traku samo za autobus

Uskoro bi trebala početi obnova Kliničkog centra Zagreb, zbog čega će njegova garaža postati nedostupna pacijentima i moglo bi doći do velikih problema s parkiranjem. Veliki parking koji se nalazi iza bolnice nije dovoljno velik da zadovolje potrebe, pa će se mnogi morati osloniti javni prijevoz.

S tim u vidu, uskoro bi trebao na snagu stupiti prva varijacija "Park & Ride", a odnosi se na liniju 228 koja trenutno putuje od stajališta Svetice prema Bolnicu. Uskoro bi ona trebala biti dio "Park and Hospital" sustava, a funkcionirat će tako da će vozači moći ostaviti svoje vozilo na parkiralištima kod maksimirskog stadiona ili neposredno uz okretište Borongaj, a put prema bolnici nastaviti s jedinstvenom kartom od 2,30 eura za vozača i još jednu osobu. Novi sustav trebao se uvesti s blokovskim parkiranjem 26. listopada, no to su u Zagrebparkingu odlučili odgoditi.

S obzirom na to da su prema bolnici, posebice na Bukovačkoj cesti, ogromne gužve, pojavilo se pitanje kako će autobus ZET-a uspješno proći trasu. Pročelnik za promet Andro Pavuna zato je danas najavio da će upravo Bukovačka postati prvi primjer gdje će se uvesti žuta traka koja će biti fizički odijeljena od ostatka prometa.

"Dedicirati će se jedna traka samo za autobus prema Petrovoj, kako bi autobus bez gužve mogao doći do ulice i tako nastaviti prema bolnici. Bit će to prvi primjer fizičkog odvajanja žute trake u Zagrebu", najavio je Pavuna. To bi se trebalo uvesti paralelno s početkom radova na bolnici, s obzirom na to da će tada potreba biti najveća.

O tome kako se uvodi "revolucija" oko vožnje po žutim trakama, podsjetimo, pisali smo ovog proljeća, te smo tom prilikom saznali kakvi su planovi. Velik broj vozača redovito krši propise te se vozi po trakama namijenjenima za vožnju javnog prijevoza i taksija, a u Gradu su se odlučili s time uhvatiti u koštac.

– Kako bi se preveniralo kršenje zakona, Grad pokreće izradu prometne studije koja bi trebala odrediti mjesta na koje je potrebno proširiti žute trakove, ali i lokacije gdje ih je potrebno fizički odvojiti ili pak revidirati kategorije vozila koje njima voze. Dok traje izrada studije, u planu je izrada prometnog elaborata fizičkog odvajanja žutog traka koji bi trebao biti implementiran do kraja ljeta na prvih nekoliko lokacija u Zagrebu – rekli su Večernjem u svibnju ove godine, a najavili su i postavljanje 360 kamera na vozila javnog prijevoza kako bi se uhvatili prekršitelji.