Bivši general digao uzbunu, upozorio na stvarnu opasnost: 'Neće se ruski padobranci iskrcati u Britaniji, ali...'

Velika Britanija bi se trebala manje brinuti zbog hipotetičkog ruskog kopnenog napada, a više usredotočiti na jačanje kibernetičke obrane i "smrtonosnosti" svoje vojske kroz masovna ulaganja u umjetnu inteligenciju, upozorio je feldmaršal Lord Houghton, bivši načelnik Glavnog stožera obrane Ujedinjenog Kraljevstva. Lord Houghton, koji je na čelu britanskih oružanih snaga bio od 2013. do 2016., upozorava na problem. Nacionalna obrana je "ispražnjena" nakon godina prekomjernog smanjenja troškova, a zemlja je danas "vrlo ranjiva" na hibridne prijetnje posebno kibernetičke napade. "Ne predviđam da će se ruski padobranci iskrcati u Velikoj Britaniji. Ne mislim da će kolone ruskih tenkova voziti prema vratima Pariza. To nije ni približno vjerodostojno", izjavio je Lord Houghton u intervjuu za The Telegraph. On upozorava na stvarnu opasnost, kaže. "Još nismo sposobni ispuniti svoju svrhu kada je riječ o razinama otpornosti protiv hibridnih napada. I dalje smo vrlo ranjivi", kazao je.

Njegova zabrinutost dolazi u trenutku kada se Velika Britanija suočava s nizom ozbiljnih sigurnosnih propusta. Naime, ruski hakeri osumnjičeni su za krađu stotina osjetljivih vojnih dokumenata, Kina se smatra odgovornom za hakiranje sustava obračuna plaća Ministarstva obrane (MoD). U lipnju 2025. dogodila se provala u Znanstveno-tehnički laboratorij za obranu u Porton Downu – istom mjestu koje je bilo u središtu istrage o trovanju Sergeja Skripalja. Među žrtvama su tehničari tvrtki BAE Systems, Siemens i Rolls-Royce, koje imaju ključne vojne ugovore. Lord Houghton poziva na radikalnu promjenu pristupa. "Moramo masovno povećati smrtonosnost britanskih oružanih snaga ulaganjem u umjetnu inteligenciju i autonomiju", kazao je.

Kao predsjednik Defence Holdings PLC-a, prve britanske obrambene tvrtke kotirane na burzi, Houghton aktivno radi na razvoju AI senzora, naprednih komunikacija, autonomnih dronova i kibernetičke obrane sljedeće generacije. Tvrtka surađuje s Ministarstvom obrane i NATO-om kako bi privukla investitore i ubrzala tehnološki razvoj. Britanska vlada već poduzima korake u tom smjeru. U sklopu Strateškog pregleda obrane planirana su značajna ulaganja u kibernetičku obranu, umjetnu inteligenciju i tehnologiju dronova. Ulaganja u AI tvrtke dosegla su rekordnih 2,9 milijardi funti, prema podacima vlade.