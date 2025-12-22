Naši Portali
UBOJSTVO U ŠKOLI U PREČKOM

Sutra presuda 20-godišnjaku za krvavi pohod koji je zaprepastio Hrvatsku

TOP 100 fotografija u 2024. godini
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
22.12.2025.
u 13:25

Prilikom napada jedno je dijete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece u napadu teško ozlijeđene

Sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda objavit će u utorak u 10 sati nepravomoćnu presudu L. M. (20), optuženom za teško ubojstvo djeteta u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava. Kako se doznaje na sudu, objava nepravomoćne presude bit će javna, dok će odlukom predsjednice sudskog vijeća Ive Gradiški Lovreček javnost za vrijeme obrazloženja presude biti isključena radi zaštite maloljetnih žrtava i njihovih obitelji.

Optužnica koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) tereti 20-godišnjaka da je 20. prosinca prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti". Potom je, stoji u optužnici podignutoj početkom srpnja ove godine, ušao u prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu.

Prilikom napada jedno je dijete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece u napadu teško ozlijeđene. Tužiteljstvo je ranije priopćilo da je okrivljenik izvršio fizičke napade te ozljeđivanja djece i učiteljice pred desetak učenika te osnovne škole. ŽDO je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zato jer je pritvor nužan zbog neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.

Riječ je o bivšem učeniku OŠ Prečko koji je nakon napada nožem pobjegao u obližnji Dom zdravlja gdje je pokušao samoubojstvo. Zbog te tragedije, idući dan u cijeloj Hrvatskoj bio je dan žalosti, a ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je obavezno zaključavanje škola.

Ključne riječi
Radovan Fuchs ubojstvo djeteta OŠ Prečko

