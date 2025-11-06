Naši Portali
PREGLED BESPILOTNE LETJELICE

Ukrajinski obavještajci prekapali po ruskim dronova pa naišli na zanimljiva otkrića

Autor
Danijel Prerad
06.11.2025.
u 19:36

Orion je trebao biti vodeće rusko bespilotno vozilo sve dok tu poziciju nisu uzurpirali iranski Shahedi , čiju je proizvodnju Rusija donijela u svoju tvornicu u Alabugi 2023. godine.

Ruska kopija američke bespilotne letjelice Reaper teške jedne tone natovarena je američkom elektronikom, stoji u najnovijoj procjeni ukrajinskih obavještajnih službi. Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) objavila je 5. studenog detaljne informacije o ruskom "Orionu", masivnoj bespilotnoj letjelici koja se prvenstveno koristi za nadzor otvorenog mora, a može nositi do 250 kilograma eksploziva.

Orion, koji je izgradila tvrtka Kronshtadt, približan je ekvivalent američkom dronu Reaper, sa sličnim vanjskim dizajnom. Unatoč tome što su ruski vojni dužnosnici hvalili raspoređivanje Oriona u Siriji, dron je prvi put masovno korišten tek na početku ruske invazije velikih razmjera.

bespilotna letjelica Rusija rat u Ukrajini

KI
kimi
19:39 06.11.2025.

Rešena misterija gde su nestale rashodovane američke perilice😂

XY
XYZ52
20:30 06.11.2025.

Nasli su koje se perilice i usisivaci najvise koriste u Rusiji.

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
20:00 06.11.2025.

To su sigurno oni isti obavještajci koji su se neki dan iskrcali iz helikoptera i otjerali Ruse iz Pokrovska.

