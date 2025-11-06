Ukrajinski obavještajci prekapali po ruskim dronova pa naišli na zanimljiva otkrića

Ruska kopija američke bespilotne letjelice Reaper teške jedne tone natovarena je američkom elektronikom, stoji u najnovijoj procjeni ukrajinskih obavještajnih službi. Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) objavila je 5. studenog detaljne informacije o ruskom "Orionu", masivnoj bespilotnoj letjelici koja se prvenstveno koristi za nadzor otvorenog mora, a može nositi do 250 kilograma eksploziva.



Orion, koji je izgradila tvrtka Kronshtadt, približan je ekvivalent američkom dronu Reaper, sa sličnim vanjskim dizajnom. Unatoč tome što su ruski vojni dužnosnici hvalili raspoređivanje Oriona u Siriji, dron je prvi put masovno korišten tek na početku ruske invazije velikih razmjera.