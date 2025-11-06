Ako Pokrovsk padne, Zelenski ima jedan jak adut: Rusija nema sredstava za takav prodor

Ukrajina će uskoro izgubiti Pokrovsk i Myrnohrad, s tim se slažu svi, ali su trenutačne razlike vezane za procjenu trenutačne situacije na tom bojištu. I dok Rusi tvrde da je gotovo cijeli Pokrovsk u njihovim rukama, službeni ukrajinski izvori to demantiraju, ali zato neki ukrajinski mediji govore da je oko 80 posto Pokrovska u ruskim rukama. Naime, bitka za Pokrovsk je drugačija od ostalih jer su ga Rusi zauzimali ubacivanjem manjih grupa, koje su se zatim infiltrirale u ukrajinske položaje stvarajući zbrku i onemogućavajući ukrajinskim upraviteljima dronova potpuno djelovanje jer nisu znali gdje su Rusi, a gdje Ukrajinci. Ta zbrka vlada i danas te se dijelovi grada vode kao sive zone tj. ničija zemlja. U srijedu je Glavni stožer Kijeva negirao da su njegove snage u gradu i oko njega bile okružene te je tvrdio da su i dalje uključene u "aktivni otpor" i blokiranje ruskih trupa. Ukrajina je tako objavila i snimku postavljanja zastave na pokrovsku gradsku vijećnicu, no druge snimke sugeriraju da se ruska vojska nesmetano kreće dublje u gradu. Vojno osoblje, koje je citirao ratni dopisnik za ukrajinsku web-stranicu Hromadske, reklo je da su ukrajinske trupe brojčano nadjačane te da je više od 1000 vojnika u opasnosti od okruženja.