RUSI NAPREDUJU

Ako Pokrovsk padne, Zelenski ima jedan jak adut: Rusija nema sredstava za takav prodor

Autor
Danijel Prerad
06.11.2025.
u 22:10

U svakom slučaju ta i druga upozorenja koja stižu od ukrajinskih vojnika i časnika s terena sugeriraju da je obrana Pokrovska i Myrnohrada iscrpljena jer su već mjesecima praktički sve logističke linije prema ta dva grada pod vatrenom kontrolom Rusa, čiji dronovi gađaju svakoga tko se kreće prema tim gradovima

Ukrajina će uskoro izgubiti Pokrovsk i Myrnohrad, s tim se slažu svi, ali su trenutačne razlike vezane za procjenu trenutačne situacije na tom bojištu. I dok Rusi tvrde da je gotovo cijeli Pokrovsk u njihovim rukama, službeni ukrajinski izvori to demantiraju, ali zato neki ukrajinski mediji govore da je oko 80 posto Pokrovska u ruskim rukama. Naime, bitka za Pokrovsk je drugačija od ostalih jer su ga Rusi zauzimali ubacivanjem manjih grupa, koje su se zatim infiltrirale u ukrajinske položaje stvarajući zbrku i onemogućavajući ukrajinskim upraviteljima dronova potpuno djelovanje jer nisu znali gdje su Rusi, a gdje Ukrajinci. Ta zbrka vlada i danas te se dijelovi grada vode kao sive zone tj. ničija zemlja. U srijedu je Glavni stožer Kijeva negirao da su njegove snage u gradu i oko njega bile okružene te je tvrdio da su i dalje uključene u "aktivni otpor" i blokiranje ruskih trupa. Ukrajina je tako objavila i snimku postavljanja zastave na pokrovsku gradsku vijećnicu, no druge snimke sugeriraju da se ruska vojska nesmetano kreće dublje u gradu. Vojno osoblje, koje je citirao ratni dopisnik za ukrajinsku web-stranicu Hromadske, reklo je da su ukrajinske trupe brojčano nadjačane te da je više od 1000 vojnika u opasnosti od okruženja.

okupacija Donbas Ukrajina Putin Rusija

K1
Kalimero_12
22:48 06.11.2025.

Rusi su kukavice koji dozvoljavaju Vladolfu da ih terorizira, ubija, gazi i prisiljava da ubijaju nedužan narod.

GA
galico
22:38 06.11.2025.

Logika novinara je da Ukrajinci tek kada padne Pokrovsk imaju jake adute ..kako to da nisu imali i prije pada Pokrovska? Kako bi pad Pokrovska stvorio jake adute

HL
Honoo_luluu
22:33 06.11.2025.

To je jedan od naj branjeniji gradova i pri samom je padu također Mirnogorad.To je katastrofično za Ukraince...Gusaru sam pisao dok piše bajke a uvjek govori da je neki strateg..Sad da Rusi, opet nemaju snage dosta smo pisali o lopatama i perilicama u to nitko više ne vjeruje...

