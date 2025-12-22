Program koji će u zajedništvu i radosti okupiti gledatelje diljem Hrvatske i inozemstva Božićni dani na Laudato televiziji uz prijenose svetih Misa, koncerte, filmove i posebne emisije

Program je osmišljen kako bi gledateljima približio radost Božića i rođenja Isusa Krista. Program Laudato televizije, kako i priliči obiteljskoj televiziji, pripremljen je i planiran s naglaskom na zajedništvo, obitelj i kršćanske vrijednosti.

Badnjak i Božić

Božićni program na Laudato televiziji započinje na Badnjak prijenosom svete Mise polnoćke iz Vatikana koja je na rasporedu u 22 sata. Na sam Božić, kada slavimo Rođenje Isusovo, prigodni duhovni program predviđen je tijekom cijelog dana.

U 10 sati je prijenos svete Mise iz Vatikana, a u 12 sati slijedi Papin blagoslov “Urbi et orbi”. Nakon toga, u 12:25 emitirat će se Duhovna obnova s ovogodišnjeg koncerta “Progledaj srcem” koji je održan u Areni Zagreb u svibnju. U 15:15 na redu je Božićni specijal “Zdravo, mali Isuse” koji će vaše blagdansko popodne ispuniti radošću, pjesmom i toplinom. Voditelj emisije je Marin Periš, a o desetom rođendanu Laudato televizije govori utemeljiteljica i direktorica Ksenija Abramović. Svečani ugođaj upotpunit će nastupi glazbenih gostiju: Jacquesa Houdeka, Sandre Bagarić i Darka Domitrovića, Šime Jovanovca, Zse Zse, Dominika Lučića, Rafaela Dropulića Rafe te talentirane djece iz Voice Kidsa.

Za kraj prigodnog programa, na sam Božić gledatelje očekuje snimka Slavljenja s koncerta “Progledaj srcem” koji je ove godine u Areni Zagreb okupio više od 30 000 ljudi. Pozivamo vas da u miru svojega doma ponovno doživite trenutke koji su mnogima otvorili srce i dotaknuli dušu — trenutke u kojima je Krist bio središte molitve, pjesme i radosti.

Na blagdan sv. Stjepana ne propustite prijenos svete Mise iz zagrebačkih Remeta u 10:30, nakon koje slijedi Božićni koncert Ženske vokalne grupe Kajde. U 15:20 na rasporedu je “U zemlji Prve ljubavi”, dokumentarni film u našoj izradi koji govori o hrvatskom hodočašću u Svetu Zemlju. Također, na programu će se naći i nova epizoda emisije “Nota bene” u kojoj upoznajemo Gorana Kovačića – glazbenika, producenta, klavijaturista i aranžera, čovjeka koji glazbu ne samo stvara, nego ju i živi. U razgovoru Goran otkriva kako izgleda put onoga tko je svoj talent pretvorio u poziv, što za njega znači glazba i kako se kroz različite uloge gradi autentičan glazbeni identitet. Za kraj dana gledatelje očekuje “Tiha noć”, snažna priča koja stoji iza nastanka jedne od najpoznatijih božićnih pjesama na svijetu.

U danima do Stare godine na programu Laudato TV-a izdvajamo dokumentarnu dramu “PREMA VRHU – Pier Giorgio Frassati” koja govori o životu novog svetca Katoličke crkve, a koja je na rasporedu 27. prosinca u 20:30. Dan nakon, 28. prosinca, preporučujemo obiteljski film “Božićne naranče” (12:02) i novu epizodu serije “Neka nam Bog pomogne” (22:20). U ponedjeljak 29. prosinca u 21 sat na rasporedu je emisija “More milosrđa” u kojoj gostuje Ksenija Abramović, a govorit će o 10 godina Laudato televizije.

Stara i Nova godina

Za sve one koji će novu godinu dočekati pred malim ekranima, Laudato televizija pripremila je zanimljiv program. U 21:20 pogledajte snimku domoljubnog koncerta “Domu mom” održanog 2024. u Areni Zagreb, zatim slijedi snimka koncerta “Progledaj srcem” (2024.) i koncert Marka Perkovića Thompsona iz Dugopolja (2024.).

U prvom danu nove godine preporučujemo sljedeće: u 10 sati bit će emitirana sveta Misa iz Vatikana, a u 12:00 slijedi prijenos Angelusa također iz Vatikana. U 12:50 na rasporedu je domoljubni koncert “Sve dok mi smo tu” u izvedbi Klape “Sveti Juraj” Hrvatske ratne mornarice i Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Od 15:20 emitira se koncert “Progledaj srcem vol. 6” sa Stadiona Maksimir u Zagrebu iz 2022. godine. Večer završava u 20:30 Božićnim specijalom 2025. “Zdravo, Mali Isuse” (R).

Osim navedenog, u sve dane božićnog programa koji na Laudato televiziji traje do 3. siječnja, očekuje vas mnoštvo božićnih koncerata, prigodnih emisija i prijenosa misnih slavlja te klanjanja iz Hrvatske, Vatikana, Bosne i Hercegovine…

Božić se vraća srcem

Laudato TV svojim božićnim programom želi obogatiti blagdansko vrijeme svojim gledateljima, okupiti ih u zajedništvu i svojim pomno odabranim sadržajem poslati poruke mira i nade te u svima ovog Božića potaknuti duhovni rast uz Malog Isusa u jaslicama.

“Ponekad se čini da izvanjski sjaj pretjera, a unutarnje se svjetlo zanemari. Ali, bit Božića nikad nije izgubljena, samo je ponekad zatrpana bukom i žurbom. Vratiti ju možemo jednostavno: više vremena jedni za druge, manje kupovine, više zajedništva, molitve i dobrih djela. Božić se vraća srcem”, istaknula je Ksenija Abramović, direktorica i glavna urednica Laudato televizije.