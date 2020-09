Bandić o Kovačevićevim grobnim mjestima: 'Ja zaista ne znam čime je on to zadužio naciju'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić komentirao je dodjelu grobnih mjesta Draganu Kovačeviću, uhićenom predsjedniku Uprave Janafa, te je ustvrdio kako ne zna po čemu je on velikan.

Na Radio Sljemenu Bandić je upitan kako je moguće da je Kovačević dobro dva grobna mjesta u Aleji zaslužnih građana na kojima je potom izgradio granitnu grobnicu.

"Ja zaista ne znam po čemu je on velikan i čime je to zadužio naciju. Bivša direktorica će morati to pojasniti", poručio je Bandić.

VIDEO Uhićen šef Janafa, DORH za kriminal sumnjiči više ljudi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, Kovačeviću je bivša voditeljica groblja Ljerka Ćosić odobrila da za života može dobiti dva grobna mjesta u Aleji zaslužnih. Za grobna je mjesta platio između 200 i 300 tisuća kuna, no ona inače nisu na prodaju.