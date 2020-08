Moje imobilizacijsko sredstvo sada je patentirano i u Europi

Početak priče o Zagicastu opisan nam je kao scena u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj ulici. Dežurnom mladom ortopedu Stjepanu Ćuriću 2016. dolazi mlada žena slomljene ruke. Slučaj je to za uobičajenu imobilizaciju gipsom. Postoje i druga imobilizacijska sredstva koja omogućavaju veću pokretnost i druge pogodnosti, no nažalost ona zahtijevaju od pacijenta doplate. Nesretna pacijentica skromnih je prihoda i ne može si priuštiti primjereniji tretman.

Inovativno i jeftino

Mladog se ortopeda dojmio slučaj. Počinje sustavno proučavati imobilizacijska sredstva. Mnogo je zanimljivih ideja i ostvarenja, no sva su daleko od idealnog rješenja koje Stjepana počinje proganjati. Lagana ovojnica koja se dade prilagoditi lomu i potom osigurati nepokretnost slomljene kosti od materijala koji ne izaziva alergijske reakcije, ne omogućava razvoj bakterija, uz to ne zahtijeva skupu dodatnu opremu i sama nije skupa, sve su to bili ciljevi bitno različiti od stvarne ponude na svjetskom tržištu.

Dr. Ćurić krenuo je korak po korak od ove osnovne ideje da bi došao do toga da je s partnerom u tvrtki koja je osnovana zbog Zagicasta, Doctors & Co., prof. Janošom Kodvanjom s Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, došao do inovativnog biorazgradivog materijala od pluta i polimera. Ideja je nagrađena i na poduzetničkom natječaju Moj Zaba Start prije dvije godine. Zagicast je nedavno i patentiran u Europi.

– Termoplastika se već neko vrijeme koristi pri izradi imobilizacijskih sredstava. Ima puno svojih prednosti, ali veliki nedostatak je cijena, koja je nažalost nedostupna za veliki broj bolesnika. To nas je potaknulo na razmišljanje možemo li zadržati karakteristike termoplastike, a pritom sniziti cijenu. Moj brat bavi se obradom drveta te je koncept zapravo nastao iz onoga što smo imali u svojoj okolini, riječ je o otpadu nakon obrade drveta. Drvenu masu pomiješali smo s termoplastikom u omjeru da ne narušavamo fizička svojstva materijala, ali smo relativno skupu komponentu, biorazgradivu termoplastiku, u velikom postotku zamijenili cijenom puno prihvatljivijom komponentom, drvenom masom. Tada smo se sjetili i pluta, cilj nam je proizvesti što “zeleniji” i bioprihvatljiviji proizvod. Još je jedna zanimljiva stvar u vezi pluta, u njemu je aktivna supstanca suberin koji ima protugljivična i protubakterijska svojstva, koja su u duhu vremena u kojem živimo. Tako smo nakon nebrojenih testova razvili imobilizaciju koja je lakša, čvršća, ima antibakterijska i antigljivična svojstva, a cijenom će biti prihvatljivija od trenutačnih konkurentskih proizvoda na tržištu – kaže dr. Ćurić.

Prije mjesec i pol konačno je dobiveno rješenje Europskog patentnog ureda kao krovne institucije za inovacije u Europi.

Razgovori s investitorima

– Po tom rješenju smo novi, inovativni i industrijski korisni, to je nam je bio cilj. Sada kad imamo patentna prava i pozitivno mišljenje puno je lakše i vjerodostojnije razgovarati sa potencijalnim investitorima. Imamo službenu potvrdu za koncept i uloženi trud od najviše institucije u Europi po pitanju intelektualnog vlasništva. Dovoljno je reći da sve hrvatske tvrtke godišnje dobiju u prosjeku manje od 10 pozitivnih mišljenja Europskog patentnog ureda, a tu govorimo o tvrtkama sa stotinama zaposlenih i milijunima na računu, a mi smo jedan obični mali start-up s gotovo nikakvim proračunom – objašnjava izumitelj Zagicasta.

Ističe kako su nagradu UniCredita dobili još kao fizičke osobe, kaže i kako uvijek postoje nekakvi kontakti s potencijalnim investitorima.

– Kao relativno novi u svemu tome još skupljamo iskustva. Budući da su potrebna velika sredstva da bi se iz neke priče o prototipu prešlo na industrijsku, svakako će nam biti potreban ozbiljan investitor. Naš ulog je proizvod s patentnom zaštitom, tako da je ulaganje relativno sigurno jer njime se dobiva i patentna prava pa je po tom pitanju puno ispred moguće konkurencije – govori zagrebački ortoped.

Zagicast sada ima perspektivu te je u fokusu Ćurića i kolega, no nije i jedina ideja.

– Ideja uvijek ima, one su najljepši dio i pokretač života. Iz jedne ih se rodi još desetak. Paralelno s Zagicastom smo s partnerskom tvrtkom razvili softver za pomoć liječnicima u hitnoj službi. Naravno, za sve te ideje i njihovo ostvarivanje potrebna je i velika podrška obitelji pa im ovom prilikom od srca zahvaljujemo na razumijevanju i podršci – kaže dr. Ćurić.