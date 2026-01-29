Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UN UPOZORAVA U IZVJEŠĆU

Svijet ulazi u eru "vodnog bankrota", a voda postaje nova nafta 21. stoljeća

Miljevci: Presušila rijeka ?ikola
Ilustracija/Dusko Jaramaz/PIXSELL
Autor
Stela Lechpammer
29.01.2026.
u 17:55

U izvješću objavljenom prošlog tjedna UN bez zadrške poručuje da vremena za odgađanje više nema

Dok se političke rasprave još uvijek najčešće vode oko energije, inflacije i sigurnosti, ispod radara odvija se tiša, ali dugoročno opasnija kriza – kriza vode. Najnovije izvješće Ujedinjenih naroda upozorava da svijet ulazi u razdoblje koje stručnjaci već nazivaju globalnim vodnim bankrotom. Podzemne zalihe se iscrpljuju, rijeke i jezera se povlače, tlo gubi sposobnost zadržavanja vlage, a klimatske promjene dodatno ubrzavaju kolaps hidrološkog sustava planeta.

U izvješću objavljenom prošlog tjedna UN bez zadrške poručuje da vremena za odgađanje više nema. Brojke koje iznose pokazuju razmjere problema: velika jezera diljem svijeta od početka 1990-ih izgubila su oko polovine volumena vode, dok se količina vode dostupne za navodnjavanje iz bunara globalno smanjila za 40 posto. Četvrtina čovječanstva izravno ovisi upravo o tim jezerima, a istodobno su to područja u kojima se proizvodi velik dio svjetske hrane.

Ključne riječi
pitka voda kriza UN voda

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!