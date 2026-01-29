Svijet ulazi u eru "vodnog bankrota", a voda postaje nova nafta 21. stoljeća

Dok se političke rasprave još uvijek najčešće vode oko energije, inflacije i sigurnosti, ispod radara odvija se tiša, ali dugoročno opasnija kriza – kriza vode. Najnovije izvješće Ujedinjenih naroda upozorava da svijet ulazi u razdoblje koje stručnjaci već nazivaju globalnim vodnim bankrotom. Podzemne zalihe se iscrpljuju, rijeke i jezera se povlače, tlo gubi sposobnost zadržavanja vlage, a klimatske promjene dodatno ubrzavaju kolaps hidrološkog sustava planeta.



U izvješću objavljenom prošlog tjedna UN bez zadrške poručuje da vremena za odgađanje više nema. Brojke koje iznose pokazuju razmjere problema: velika jezera diljem svijeta od početka 1990-ih izgubila su oko polovine volumena vode, dok se količina vode dostupne za navodnjavanje iz bunara globalno smanjila za 40 posto. Četvrtina čovječanstva izravno ovisi upravo o tim jezerima, a istodobno su to područja u kojima se proizvodi velik dio svjetske hrane.