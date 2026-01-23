Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPREZNO NA MREŽAMA

Ponovno kruži ova prijevara na Facebooku, nemojte nasjesti, ta opcija ne postoji

FILE PHOTO: Facebook, TikTok apps are seen on a smartphone in this illustration
Foto: DADO RUVIC/REUTERS
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
23.01.2026.
u 08:50

Stručnjaci iz CERT-a upozoravaju da opasnost nastaje tek nakon klika na poveznicu

Godinama se periodično pojavljuju razne "aplikacije" koje korisnicima obećavaju uvid u to tko im je posjećivao profil ili ih blokirao na društvenim mrežama. Iako su najčešća meta korisnici Facebooka, slične se pojave bilježe i na drugim platformama. Trenutačno je ponovno aktivna kampanja koja predstavlja prijevaru prikrivenu sponzoriranim oglasima, dijeljenim objavama ili izravnim porukama.

Nacionalni CERT naglašava kako su tvrdnje o mogućnosti otkrivanja posjetitelja Facebook profila lažne, jer takva funkcija na toj mreži uopće ne postoji. Korisnike se mami da kliknu na poveznicu ili instaliraju softver pod izlikom da će saznati tko ih prati, unatoč službenim pravilima Facebooka koja jasno kažu da tvrtka ne nudi alate za praćenje posjetitelja. Jedini izuzetak su „Priče“ (Stories), gdje je popis pregleda standardna opcija.

Stručnjaci iz CERT-a upozoravaju da opasnost nastaje tek nakon klika na poveznicu. Do tog trenutka korisnici su sigurni, no klik ih vodi na lažne stranice za prijavu kreirane za krađu podataka ili ih potiče na instalaciju zlonamjernih dodataka i aplikacija. Ova se metoda oslanja isključivo na ljudsku znatiželju i nepažnju.

Jednom kompromitirani računi služe za daljnje širenje prijevare među prijateljima i kontaktima, čime se krug žrtava širi. CERT stoga savjetuje: U slučaju uočavanja ovakve prijevare, obavezno je prijavite, a vlasnika kompromitiranog računa obavijestite putem nekog drugog kanala komunikacije. Za bolju sigurnost preporučuje se aktivacija dvofaktorske autentifikacije, redovita kontrola povezanih aplikacija te hitna promjena lozinke pri svakoj sumnji na neovlašten upad. Ako je lozinka kompromitirana, treba je promijeniti na svim servisima gdje se koristila.

Upute za promjenu lozinke dostupne su na službenim stranicama Facebooka. CERT dodatno ističe da kvalitetna lozinka treba imati barem 16 znakova, uključujući velika i mala slova, brojke i simbole, uz obavezno korištenje višestupanjske autentifikacije (2FA) za maksimalnu zaštitu.

Ključne riječi
prijevara Facebook

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!