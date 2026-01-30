Artemis II vraća ljude na Mjesec nakon 54 godine, prvi put s Kanađaninom

Prošle su 54 godine otkako je završena posljednja misija programa Apollo i otkako su ljudi napustili nisku Zemljinu orbitu. No to će se uskoro promijeniti lansiranjem misije Artemis II iz Kennedyjeva svemirskog centra na Floridi. Riječ je o prvom letom s posadom u sklopu NASA-ina programa Artemis i prvom ljudskom putovanju prema Mjesecu od 1972. godine. Među četveročlanom posadom nalazi se i kanadski astronaut Jeremy Hansen, koji će postati prvi neamerikanac koji je letio prema Mjesecu. Time Kanada postaje tek druga država na svijetu koja je poslala svog astronauta u duboki svemir, prenosi The Conversation .

Program Artemis pokrenut je 2017. s ambicioznim ciljem povratka ljudi na Mjesec, uspostave trajne lunarne baze te pripreme budućih misija s ljudskom posadom prema Marsu. Nakon bespilotne misije Artemis I, lansirane krajem 2022., Artemis II označava ključan korak naprijed.

Posada će prvi put poletjeti na NASA-inoj golemoj raketi SLS (Space Launch System), najmoćnijoj koju je agencija ikad izgradila, te letjeti u svemirskoj letjelici Orion. Raketa može prema Mjesecu ponijeti više od 27 tona tereta, dok se Orion, smješten na samom vrhu, brine za sigurnost astronauta. Kapsula je nazvana Integrity, što, prema posadi, simbolizira povjerenje, poštovanje, iskrenost i poniznost.

Nakon lansiranja astronauti će testirati ključne sustave za održavanje života – od opskrbe vodom i protupožarne opreme do sanitarnog sustava, koji na misijama Apollo uopće nije postojao. Slijedi podizanje orbite i boravak u visokoj Zemljinoj orbiti, do čak 70.000 kilometara od planeta, što je višestruko dalje od Međunarodne svemirske postaje.

Jedan od najkritičnijih trenutaka bit će manevar translunarnog ubrzanja, kojim se letjelica iz Zemljine orbite šalje prema Mjesecu. Nakon tog trenutka povratak bez obilaska Mjeseca više nije moguć. Letjelica će ući u takozvanu „slobodnu povratnu putanju“, zahvaljujući kojoj bi je Mjesečeva gravitacija, čak i u slučaju kvara, vratila prema Zemlji. Nakon trodnevnog putovanja posadu očekuje spektakularan prelet oko tamne strane Mjeseca, na udaljenosti od 6.000 do 10.000 kilometara od površine – dalje nego što je ikad letjela ijedna misija Apollo. To će ujedno biti i najveća udaljenost od Zemlje koju je čovjek ikada dosegnuo.

Sudjelovanje kanadskog astronauta potvrda je snažne međunarodne suradnje u okviru programa Artemis, kojem se kroz Artemis Accords pridružilo već 60 zemalja. Temelj tog sporazuma je ideja da suradnja u svemiru ne služi samo znanstvenom napretku, nego i jačanju mirnih odnosa među državama. Kako se letjelica Integrity bude vraćala sa svoje povijesne putanje, nada je da će ljudi diljem svijeta barem na trenutak zastati i razmisliti o zajedničkoj budućnosti. Kako je jednom rekao astronaut Bill Anders: „Krenuli smo istražiti Mjesec, a najvažnije otkriće bilo je – Zemlja.”