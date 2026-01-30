Naši Portali
Na testu

Isprobali smo obiteljski SUV poznate njemačke marke. Evo čime odskače od prosjeka

Zagreb: Test automobila Opel Grandland Hybrid
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Sandra Mikulčić
30.01.2026.
u 07:00

U prostranom interijeru dominiraju dva zaslona: centralni 16-inčni dodirni zaslon blago zakrenut prema vozaču i 10-inčni ispred vozača. Sviđa nam se što su ispod centralnog zaslona zadržani i fizički prekidači. Ne volimo kad baš sve 'ubace' na dodirni zaslon... Materijali su odlični, sjedala predobra! Opel Grandland dolazi i s osam godina jamstva

Opelov najveći SUV model donosi nov dizajn, nove tehnologije te više prostora. Dakle, više svega u atraktivnom obiteljskom SUV-u korektne cijene. Grandland je prvi Opel nastao na Stellantisovoj STLA Medium platformi. Projektiran je u Njemačkoj, a tamo se i proizvodi. U novom izdanju Opelov se adut ponešto odmaknuo od 'brata', Peugeota 3008, a od prethodnog je Grandlanda osjetno bolji. Kako u praksi funkcionira, što sve može ponuditi? Provjerili smo na izvedbi Grandland 1,2 Turbo Hybrid 48V GS. Novitet se diči najnovijom tehnologijom, modernim sustavima pomoći vozaču, te ekološkim materijalima. I interijer je dizajnerski pročišćen, kako bi se vozač mogao fokusirati na ono što je bitno. Dominiraju dva zaslona: centralni 16-inčni dodirni zaslon blago zakrenut prema vozaču i 10-inčni ispred vozača. Sviđa nam se što su ispod centralnog zaslona zadržani i fizički prekidači, konkretno onaj za podešavanje klimatizacije. Standardna Intelli sjedala daju velik doprinos generalnoj udobnosti u vozilu. Odlična su, lako je naći idealan položaj za kolom multifunkcionalnog upravljača, na kojem je osjećaj ipak njemački čvršći nego što je slučaj kod francuskog modela iz iste, Stellantis grupacije.

Sjedala u drugom redu prilagodljiva su te preklopiva u omjeru 40:20:40. I na njima je vožnja udobna, a modularnost zlata vrijedi kad su u pitanju različite kombinacije koje prosječna obitelj može smisliti, bilo da je riječ o svakodnevnoj urbanoj upotrebi ili odlasku na dulje putovanje. U prtljažnik stane 550 do 1645 litara, ovisno o broju sjedala u upotrebi. Zanimljivo, Grandland u pretince raspoređene po putničkoj kabini prima 36 litara, koliko stane u ručnu prtljagu kod putovanja zrakoplovom. Novi Opel Grandland nudi se kao hibrid te u potpuno električnoj inačici. Naš je hibrid raspolagao sa 136 konjskih snaga i 230 Nm iz 1,2-litrenog benzinskog motora, a u kombinaciji je i e-motor s 28 KS. S ukupnih 143 KS, Grandland Hybrid u vožnji je prilično uvjerljiv. Ne obara brzinske rekorde, naravno, ali u normalnoj uporabi snage nam nije manjkalo. Cijenimo i miran i tih rad 3-cilinarskog benzinca. Uparen je sa solidnim automatskim mjenjačem, 6-stupanjskim s dvostrukom spojkom. Na raspolaganju su Eco, Normal i Sport modovi vožnje.

Testni Grandland u srednjem GS paketu opreme imao je sve što prosječnom vozaču treba, pa i više od toga: LED svjetla, el. podizače prozora, el. otvaranje prtljažnika, automatski dvozonski klima-uređaj, AGR ergonomska grijana prednja sjedala s podešavanjem duljine, grijani upravljač, bežično punjenje mobitela, Radio DAB Multimedia Navi, 16" centralni dodirni zaslon u boji, USB-C utičnice i sprijeda i straga... Može se pohvaliti i s osam godina jamstva, a Grandland Hybrid cjenovno kreće od 34.490 eura.
