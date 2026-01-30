Opelov najveći SUV model donosi nov dizajn, nove tehnologije te više prostora. Dakle, više svega u atraktivnom obiteljskom SUV-u korektne cijene. Grandland je prvi Opel nastao na Stellantisovoj STLA Medium platformi. Projektiran je u Njemačkoj, a tamo se i proizvodi. U novom izdanju Opelov se adut ponešto odmaknuo od 'brata', Peugeota 3008, a od prethodnog je Grandlanda osjetno bolji. Kako u praksi funkcionira, što sve može ponuditi? Provjerili smo na izvedbi Grandland 1,2 Turbo Hybrid 48V GS. Novitet se diči najnovijom tehnologijom, modernim sustavima pomoći vozaču, te ekološkim materijalima. I interijer je dizajnerski pročišćen, kako bi se vozač mogao fokusirati na ono što je bitno. Dominiraju dva zaslona: centralni 16-inčni dodirni zaslon blago zakrenut prema vozaču i 10-inčni ispred vozača. Sviđa nam se što su ispod centralnog zaslona zadržani i fizički prekidači, konkretno onaj za podešavanje klimatizacije. Standardna Intelli sjedala daju velik doprinos generalnoj udobnosti u vozilu. Odlična su, lako je naći idealan položaj za kolom multifunkcionalnog upravljača, na kojem je osjećaj ipak njemački čvršći nego što je slučaj kod francuskog modela iz iste, Stellantis grupacije.

Isprobali smo obiteljski SUV poznate njemačke marke. Evo čime odskače od prosjeka

Sjedala u drugom redu prilagodljiva su te preklopiva u omjeru 40:20:40. I na njima je vožnja udobna, a modularnost zlata vrijedi kad su u pitanju različite kombinacije koje prosječna obitelj može smisliti, bilo da je riječ o svakodnevnoj urbanoj upotrebi ili odlasku na dulje putovanje. U prtljažnik stane 550 do 1645 litara, ovisno o broju sjedala u upotrebi. Zanimljivo, Grandland u pretince raspoređene po putničkoj kabini prima 36 litara, koliko stane u ručnu prtljagu kod putovanja zrakoplovom. Novi Opel Grandland nudi se kao hibrid te u potpuno električnoj inačici. Naš je hibrid raspolagao sa 136 konjskih snaga i 230 Nm iz 1,2-litrenog benzinskog motora, a u kombinaciji je i e-motor s 28 KS. S ukupnih 143 KS, Grandland Hybrid u vožnji je prilično uvjerljiv. Ne obara brzinske rekorde, naravno, ali u normalnoj uporabi snage nam nije manjkalo. Cijenimo i miran i tih rad 3-cilinarskog benzinca. Uparen je sa solidnim automatskim mjenjačem, 6-stupanjskim s dvostrukom spojkom. Na raspolaganju su Eco, Normal i Sport modovi vožnje.

Testni Grandland u srednjem GS paketu opreme imao je sve što prosječnom vozaču treba, pa i više od toga: LED svjetla, el. podizače prozora, el. otvaranje prtljažnika, automatski dvozonski klima-uređaj, AGR ergonomska grijana prednja sjedala s podešavanjem duljine, grijani upravljač, bežično punjenje mobitela, Radio DAB Multimedia Navi, 16" centralni dodirni zaslon u boji, USB-C utičnice i sprijeda i straga... Može se pohvaliti i s osam godina jamstva, a Grandland Hybrid cjenovno kreće od 34.490 eura.