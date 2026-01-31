Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JEZIVA ISTINA

Bivši operativac CIA-e otkrio kako vas agencije prisluškuju: 'Nećete vjerovati što mogu s vašim TV-om ili autom'

Šibenik: Ilustracije za prisluškivanje
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
31.01.2026.
u 12:00

Njegove tvrdnje temelje se na iskustvu bivšeg obavještajnog analitičara i operativca CIA-e, poznatog po tome što je 2012. godine osuđen zbog odavanja tajni vezanih uz CIA-in program 'pojačanog ispitivanja'

Bivši operativac CIA-e, John Kiriakou, iznio je niz kontroverznih tvrdnji u podcastu The Diary of a CEO. Kiriakou je rekao da obavještajne službe mogu prisluškivati naše pametne uređaje i, u ekstremnim slučajevima, čak preuzeti kontrolu nad automobilima. Tijekom razgovora s voditeljem Stevenom Bartlettom, Kiriakou je poručio da tehnologija koju svakodnevno koristimo nije ni približno sigurna koliko ljudi vjeruju.

Njegove tvrdnje temelje se na iskustvu bivšeg obavještajnog analitičara i operativca CIA-e, poznatog po tome što je 2012. godine osuđen zbog odavanja tajni vezanih uz CIA-in program "pojačanog ispitivanja", uključujući i kontroverznu tehniku waterboardinga. Kiriakou je zbog toga odslužio zatvorsku kaznu, a nakon toga mu je određen tromjesečni kućni pritvor.

Kada je razgovarao o digitalnoj sigurnosti, Kiriakou je bio izuzetno direktan: naši uređaji, kaže, nisu sigurni. Naglašava da problem nije samo u američkim obavještajnim službama, već i u svim velikim svjetskim silama. "Ne morate se brinuti samo o NSA, CIA-i i FBI-u, već i o Britancima, Francuzima, Nijemcima, Kanađanima, Australcima, Novozelanđanima, Rusima, Kinezima, Izraelcima, Irancima... Svi imaju te mogućnosti", rekao je Kiriakou, dodajući da treba biti "vrlo, vrlo oprezan".

Jedan od ključnih dijelova njegova intervjua odnosio se na tzv. "Vault 7", curenje povjerljivih dokumenata iz 2017. koje je objavio WikiLeaks. Kiriakou tvrdi da iz tih materijala proizlazi da CIA može pretvoriti pametan televizor u mikrofon, čak i kada izgleda kao da je ugašen. Prema njegovim tvrdnjama, takvi uređaji mogu slušati razgovore u prostoriji i te informacije poslati dalje.

No, najviše pažnje izazvao je njegov komentar o automobilima. Kiriakou tvrdi da bi se, u teoriji, moglo na daljinu preuzeti kontrolu nad računalnim sustavima automobila. Također je spomenuo da bi se tehnologija mogla iskoristiti da se izazove nesreća. Iako je ovo najosjetljiviji dio njegovih tvrdnji, Kiriakou je naglasio da se ne radi o svakodnevnim događanjima i da nije svaka situacija pogodna za takve intervencije.

Kad Hitna pomoć pod rotirkama naiđe na štićenu kolonu vozila, tko ima prednost? Pogledajte video

Ključne riječi
sigurnost CIA Barkod

Komentara 10

Pogledaj Sve
KU
Kukaimotika
12:51 31.01.2026.

Evo javno pozivam bilo koju tajnz sluzbu na svijetu da preuzme kontrolu nad mojim VW Sharanom 1.9 TDI iz 2004! 😁Ponekad cak niti ja nemam kontrolu nad njim, zato im skidam kapu do poda ako ga oni uspiju iskontrolirati!😂

OL
olujasviholuja
13:03 31.01.2026.

Mislim da nas prišluškoje umjetna intelegencija preko mobitela. Sa jednom osobom prićam o jednom događaju, za pet minuta uzimam mobitel i idem na internet, a odmah mi skaču reklame o onome što smo prićali, sa tim da nisam nikada po interneti guglal o tom događaju. Drugi primjer, pričam sa jednom osobom da imam problem sa stolicom, zatvora u crijevima, da bi morao nešto kupiti za omekšavanje stolice. Opet mi "skaču" reklame o proizvodima za opekševanje stolice, bez da sam ikada tražio te proizvode po internetu.

Avatar AGRAM
AGRAM
13:01 31.01.2026.

Sa mojom TV ne mogu ništa.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!