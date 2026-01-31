Naši Portali
JARED ISAACMAN

Novi direktor NASA-e 42-godišnji je milijarder, pilot, astronaut, poduzetnik i filantrop

Autor
Elvis Sprečić
31.01.2026.
u 19:55

Prioritet je povratak američkih astronauta na Mjesec kako bi se prestigla Kina

Nije baš često da se demokrati i republikanci slože oko nečega, ali nekako su uspjeli kada je u pitanju novi direktor NASA-e. Jareda Isaacmana prošlog je mjeseca na tu poziciju, na prijedlog predsjednika Donalda Trumpa, potvrdio američki Senat rezultatom 67-30 nakon što je 42-godišnji milijarder pred senatorima održao govor u kojem je naglasio kako NASA mora uhvatiti korak i u ovom desetljeću preteći Kinu u povratku na Mjesec.

Kakvo je uopće trenutačno stanje kada je u pitanju nova svemirska utrka? Nećemo sada u detaljne analize, nego ćemo je jednostavnom sportskom metaforom opisati na idući način: SAD u rukama drži zlatni pehar s prošlog prvenstva, a u novo je natjecanje ušao sa stavom "lako ćemo, imamo dobru ekipu". Naravno, višak samopouzdanja brzo se obije o glavu, pa dok smo iz NASA-e stalno slušali grandiozne najave o ponovnom osvajanju Mjeseca, pa čak i Marsa, Kinezi su bez puno pompe radili po svom planu, možda ne toliko ambicioznom, ali u svakom slučaju planu u kojem sve ide – po planu.

Ključne riječi
apollo Sovjetski Savez Jareda Isaacmana SAD Mjesec NASA svemir

