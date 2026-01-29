Oštra rasprava: Je li bolje imati dva seta guma ili čitavu godinu 'izgurati' na cjelogodišnjima?

Među pitanjima koja polariziraju vozače svakako je i ono o potrebi posjedovanja dvaju setova guma, zimskih i ljetnih. U sezoni redovne izmjene guma, naime, svake se godine iznova povede rasprava je li bolje imati jedan set cjelogodišnjih guma ili zasebno ljetne i zimske gume, te ih mijenjati ovisno o sezoni. No, dok vozači gorljivo brane svatko svoje stajalište, stručnjaci nemaju dileme. Suglasni su kako je imati dva odvojena seta guma - ljetne i zimske – u pravilu bolje rješenje od jednog cjelogodišnjeg seta, osobito u klimatskim uvjetima kakvi prevladavaju u Hrvatskoj. Razlozi su tehnički, sigurnosni, a dugoročno i ekonomski. "Imati zaseban set zimskih i ljetnih guma donosi brojne prednosti, kako za sigurnost vozača, tako i za dugotrajnost samog vozila. Gume su konstruirane s jasnom namjenom, da u određenom dijelu godine pruže najbolje moguće performanse i pouzdanost na cesti", naglašavaju vulkanizeri.

Foto: Canva

Zimske gume, navode, izrađene su od mekše smjese koja zadržava elastičnost pri niskim temperaturama, a njihov gazni sloj ima dublje i izraženije utore koji omogućuju bolje prianjanje na snijegu, ledu i mokroj podlozi. Upravo zbog toga pružaju veću kontrolu i sigurnije kočenje u zimskim uvjetima. Valja naglasiti da zimske gume u zimskim uvjetima vožnje znatno skraćuju zaustavni put vozila. U kritičnim situacijama razlike su itekako vidljive, jer kraći zaustavni put znači veću sigurnost. Ljetne gume, s druge strane, imaju tvrđu i kruću smjesu te pliće utore, što im omogućuje stabilnost i odlično prianjanje na toplom i suhom asfaltu. Dizajnirane su da se nose s visokim temperaturama i većim opterećenjima tijekom ljetne vožnje. Zimske gume u pravilu se koriste od studenog do travnja. Kako temperature rastu, potrebno je prijeći na ljetne gume jer se zimske pri toplijem vremenu znatno brže troše i gube svoja svojstva. Vožnja na zimskim gumama tijekom ljeta može dovesti do toga da one do sljedeće zime postanu neupotrebljive.

Foto: Canva

Isto vrijedi i obrnuto, ljetne gume nisu prilagođene niskim temperaturama i zimskim uvjetima, pa njihova učinkovitost tada značajno opada. Sezonske gume optimalno funkcioniraju upravo u temperaturnom rasponu za koji su namijenjene, zbog čega je redovita izmjena ključna za sigurnu vožnju. "Korištenjem dva odvojena seta guma produljuje se njihov ukupni vijek trajanja jer se svaka garnitura koristi samo u dijelu godine za koji je namijenjena, dakle po šest mjeseci godišnje. To dugoročno znači i manji trošak, odnosno veću uštedu kućnog budžeta, budući da se gume sporije troše nego kada se koriste tijekom cijele godine", pojasnili su iz Vulkala, vodećeg hrvatskog distributera guma i naplataka. U konačnici, zimske i ljetne gume pružaju bolju kontrolu, stabilnost, upravljivost i kočenje u odnosu na kompromisna cjelogodišnja rješenja, osobito u zahtjevnim i ekstremnim uvjetima. Cjelogodišnje gume ne mogu pružiti optimalne performanse ni ljeti ni zimi. U stvarnim zimskim uvjetima, kao što su ledom i snijegom prekrivene ceste, te planinski predjeli, cjelogodišnje gume nisu uvijek dovoljne. Za cjelovitu sigurnost i optimalne performanse tijekom čitave godine bolji je izbor imati po set ljetnih i zimskih guma.