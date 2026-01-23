Venu X1: posve drukčiji Garmin, moderan i atraktivan

Čekaj, to je Garmin? Takva je bila najčešća reakcija dok sam proteklih tjedana isprobavao pametni sat Garmin Venu X1. Garmin je jedan od najpoznatijih svjetskih proizvođača sportskih digitalnih satova, no iako smo se priviknuli na njihov izgled nalik klasičnim satovima s okruglim i čvrstim robusnim kućištima i ekranima, ovaj je posve drukčiji. Venu X1 izravan je odgovor na popularne LED nosive gadgete, uključujući Apple Watch, ali i pametne satove Samsunga, Huaweija, Googlea i drugih proizvođača, koji već godinama nude atraktivne digitalne ekrane. Sada je i Garmin pokazao da ima kvalitetan proizvod u kategoriji premium lifestyle satova, a rezultat je vrlo atraktivan.

Venu X1 ima i visoku cijenu od 799 eura, stoga nije riječ o jeftinom modelu, ali zasigurno privlači mnoge zainteresirane potencijalne kupce. Riječ je o maloj revoluciji u liniji Garminovih satova, a ovaj model ima dosad najveći ekran. AMOLED ekran od 2 inča (rezolucije 448 × 486 piksela), zaštićen safirnim staklom otpornim na ogrebotine, izgleda izvrsno i pruža iznimno ugodno iskustvo korištenja, dok je praćenje brojnih mjerenja i podataka koje sat bilježi prava milina. Sat je i dosta tanak (samo 7,9 milimetara) i lagan (34 grama, odnosno 40 s remenom), što su mu također jaki aduti u dvoboju s konkurencijom. Dimenzije kućišta su 41 x 46 x 7,9 mm.

Foto: Danijel Lijović

Pozadina kućišta od titanija također ulijeva povjerenje, a platneni remen je ugodan i lagan pa je također pogodan za cjelodnevno korištenje bez znojenja zapešća. Remen na čičak ne izgleda posebno atraktivno, ali je funkcionalan i praktičan. Jako mi se svidio ovaj sat, iako je potrebno malo privikavanja dok ne naučite njime upravljati. Nema krunicu za fino navigiranje kroz aplikacije i razne postavke, nego se upravlja kombinacijom dviju tipki s desne strane kućišta i dodirivanjem ekrana.

Gornja tipka glavna je za prihvaćanje i navigiranje kroz razne widgete ili za pokretanje ili zaustavljanje praćenja vježbi, a donja ima funkciju "back" odnosno vraćanja korak unazad. Katkad imam dojam da postoji malo kašnjenje u reakciji sadržaja na ekranu nakon pritiskanja tipki, ali to nije jako zamjetno. No dosta sam se znao vrtjeti između postavki i opcija dok se nisam malo priviknuo na dorađeni Garminov operativni sustav i sučelje. To je sasvim OK u nekom redovnom radu ili korištenju tijekom dana, ali može biti nezgodno tijekom vježbanja ako niste sigurni hoćete li krivim dodirom ili tipkom prekinuti vježbu ili poništiti podatke...

Sat ima LED svjetiljku što sam otkrio slučajno je aktiviravši prilikom pomicanja jakne, a korisno je znati da se ona može lako i brzo deaktivirati duljim pritiskom na donju tipku (jednako kako se i aktivira). Kad aktivirate bljeskalicu na lijevoj strani ekrana pojavi se traka s opcijom koliko jako svjetlo želite aktivirati – postoje 4 razine bijelog svjetla (prema gore) i jedna razina crvenog svjetla (prema dolje). Duljim držanjem gornje tipke otvaraju se kontrolne postavke.

Foto: Danijel Lijović

Iako sat izvana ne nalikuje na Garmin uređaj, unutra ima puno toga što biste i očekivali od Garminova sata, sadrži više od 100 sportskih načina rada, karte u boji (karte mogu biti dostupne i bez internetske veze) i niz značajki za praćenje zdravlja. Venu X1 ima ugrađen zvučnik i mikrofon pa možete upućivati i primati pozive. Povezan s mobitelom, sat može jasno primati razne obavijesti, od WhatsApp poruka do e-mailova i drugih aplikacija koje koristite na telefonu.

Također, s obzirom na relativno velik ekran, bilo mi je super što na zaslonu sata mogu odmah vidjeti i dobar dio poruke i tako odmah znati trebam li pogledati i mobitel ili je sat već odradio posao. No jasno, s druge strane možete lako pretjerati pa vam počnu dolaziti sve notifikacije s mobitela, a to može biti i zamorno pa svakako preporučujem uzeti malo vremena i podrobnije proučiti postavke obavijesti i točno si namjestiti što vam je potrebno. Ili povremeno uključivati i isključivati slanje notifikacija, što je opcija koju sam ja izabrao.

U nedavnim blagdanskim, hladnim danima s puno snijega nisam sat nosio na trčanje niti sam imao puno vanjskih aktivnosti, ali nosio sam ga tijekom igranja tenisa u više navrata. Pritom me, srećom, nije ometao glasovnim porukama niti upozoravao kad bi mi se naglo ubrzali otkucaji srca dok sam trčao za neuhvatljivom kratkom loptom... U meču koji je potrajao oko 80 minuta, sat je pokazao procjenu da sam potrošio 969 kalorija, a da mi je prosječni broj otkucaja srca bio 145. Na mobitelu sam unutar Garminove nativne aplikacije na lijepom i detaljnom grafikonu mogao pratiti u kojim mi je razdobljima srce brže kucalo i prelazilo 150 ili se približavalo vrijednosti od 170 otkucaja u minuti.

Foto: Danijel Lijović

No, to nije sve, tu je i dodatna tablica sa zbrojem mojih trčanja tijekom meča, koja je uključivala podatak koliko sam najbrže trčao (ni 15 km/h). A sat me čak i raskrinkao pa sam tako otkrio da sam od tih 80 minuta tenisa zapravo bio u pokretu samo 10 minuta i 27 sekundi... Ostalo je valjda otišlo na namještanje na udarac i pauze za reklame...

Foto: Danijel Lijović

Ne znam što da vam kažem, pitajte Garmin! Precizni sat čak je procijenio da sam znojenjem izgubio 659 mililitara tekućine. A da se Garmin teško može prevariti, sugeriraju i izvučeni detaljni podaci za intenzitet vježbe. Tu me je malo pohvalio i naveo da sam proveo 66 minuta u žustrom intenzitetu, a samo 8 minuta u umjerenom intenzitetu. Možda je zamijenio vrijednosti, ali ja sam ih prihvatio!

Foto: Danijel Lijović

Sat nudi i cijeli niz drugih sportova i vježbi koje možete pratiti, uz napredno praćenje ciklusa spavanja i procjenu razine kisika u krvi, ali EKG mjerenje nije dostupno. GPS se čini precizan, Venu X1 precizan je u praćenju koraka, udaljenosti i elevacije, ali nema dvopojasnu podršku. Baterija je prosječna, ako želite imati stalno uključen ekran potrajat će maksimalno samo 2 dana, a uz umjerenije korištenje i određene štedljivije postavke može potrajati četiri dana, ali i cijeli tjedan (smart watch režim). Za 15 minuta napunilo mi se 22 posto baterije, za 35 minuta baterija je bila na 50 posto, a za sat vremena na 81 posto. Za punu bateriju trebalo mi je više od 90 minuta punjenja.

Foto: Danijel Lijović

PLUSEVI

Atraktivan ekran i lijep dizajn

Lagan i tanak

Offline karte

Puno opcija za vježbanje i sportove

Ugrađena svjetiljka

Praćenje otkucaja srca i drugih tjelesnih parametara

MINUSI

Visoka cijena

Baterija bi mogla biti bolja

Potrebno je malo privikavanja na upravljanje