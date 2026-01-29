Hrvat otišao u ovlašteni servis pa ostao zatečen računom: ‘Jesu li me oderali?‘

Cijene servisa automobila sve češće iznenađuju vozače, čak i kada je riječ o rutinskim zahvatima bez kvarova ili dodatnih popravaka. Posebno su na udaru ovlašteni servisi, čije račune mnogi smatraju pretjeranima. Upravo takvu raspravu potaknula je objava jednog Hrvata na Redditu nakon što je podijelio račun redovitog servisa u ovlaštenom servisu za svoj Opel Crossland. Ukupan iznos od 441,21 eura mnogima je zapeo za oko, pa se autor objave zapitao: "Jesu li me oderali?" Kako navodi u objavi, riječ je o redovitom servisu, bez ikakvih izvanrednih kvarova ili luksuznih zahvata, a automobil nije ni blizu premium klase. "Nije Ferrari, nego Opel Crossland", napisao je, dodajući kako ga zanima jesu li ovakvi iznosi danas normalni ili je riječ o pretjeranom računu.

U komentarima ispod objave brzo se razvila rasprava, a dio korisnika složio se da je riječ o pretjeranom trošku, ali i o praksi koja je u ovlaštenim servisima gotovo neizbježna. "S jedne strane da jer troškovi nisu realni, s druge strane će te svaki ovlašteni servis na isti način oderati pa nemaš baš neke druge opcije", napisao je jedan korisnik. Drugi su, međutim, istaknuli da alternative ipak postoje: "Kako nema opcija lokalnog majstora? Ako ćeš bez računa ide sve i duplo jeftinije". Pojedini komentatori bili su još izravniji, poručivši da je odlazak u ovlašteni servis pogrešan izbor ako vozilo više nije pod jamstvom. "Jesu, ali sam si išao u ovlašteni servis. Ako je auto pod garancijom, ok. Ali ako nije, lud si", stoji u jednom komentaru. "Mogao si kompletnu registraciju platit za te pare", rekao je drugi korisnik.

Kao posebno spornu stavku više je korisnika izdvojilo cijenu zamjene filtera kabine. "Najveća pljačka je naplatiti promjenu filtera kabine 10 eura, a zamjena traje jednu minutu i najčešće ne zahtijeva nikakve alate", navodi se. Jedan komentator otišao je i korak dalje, tvrdeći da se prema računu može naslutiti o kojem je servisu riječ: "Po računu bih mogao reći da se radi o Autowillu. Ako sam u pravu, onda su te oderali i pokrali i uskoro će ti auto trebati ponovni servis".