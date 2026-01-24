Naši Portali
INTERVJU: MARKO ŠESTAN

Cilj nam je istražiti može li miris poboljšati imunološku memoriju nakon cijepljenja

Autor
Zoran Vitas
24.01.2026.
u 00:04

Dobitnik jednog od najznačajnijih priznanja za mladog znanstvenika u Europi

Velika je godina ispred dr. Marka Šestana s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Upravo je jučer, naime, održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljeno novo dostignuće ovog našeg znanstvenika mlađe generacije, a to je dobivanje EMBO Installation Granta. No dr. Šestan dobio je i još dvije važne nagrade, o čemu nam je sve ispričao uoči konferencije za novinare.

Možete li nam reći nešto više o ovom grantu koji je predstavljen na konferenciji za novinare u Rijeci, koliko on iznosi, kako se dobiva?

Ključne riječi
miris imunološki sustav cijepljenje Medicinski fakultet nagrade znanstvenik Marko Šestan

