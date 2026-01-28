Nova otkrića hrvatskih znanstvenika o morskoj sluzi u Jadranu

Intenzivno cvjetanja mora i morske sluzi tijekom 2024. godine u Istri, kakvo u tom obujmu na istočnoj obali Jadrana nije bila zabilježena više od dvadeset godina, potaknulo je skupinu naših znanstvenika da detaljnije prouče ovu pojavu. U nedavno objavljenim rezultatima svog istraživanja objasnili su "zašto je došlo do ovako izraženog događaja, identificirajući ključne meteorološke i oceanografske uvjete koji su mu prethodili, ali i ​​odredili i pratili brojnost i pojavu fitoplanktonskih vrsta koje su sudjelovale u proizvodnji sluzi". Iz Instituta Ruđer Bošković priopćili su kako je riječ o suradnji njihovih znanstvenika s Centra za istraživanje mora, jednog od vodećih znanstvenih centara u regiji za istraživanje morskih ekosustava, s domaćom tvrtkom SeaCras, specijaliziranom za analizu mora uz pomoć satelitskih podataka i umjetne inteligencije.

– Rezultati istraživanja hrvatskih znanstvenika o fenomenu masovne pojave morske sluzi u sjevernom Jadranu objavljeni su u uglednom znanstvenom časopisu Scientific Reports, izdavača Springer Nature. Istraživanje su proveli znanstvenici Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković (CIM IRB) u suradnji s hrvatskom tehnološkom tvrtkom SeaCras i Sveučilištem Algebra Bernays kombinirajući napredna terenska mjerenja, senzore i analize satelitskih podataka – stoji u priopćenju. Znanstvenici su pritom poručili da je riječ o važnom istraživanju jer "ovakvi događaji mogu ozbiljno narušiti morski ekosustav i izravno pogoditi obalne zajednice, od turizma i ribarstva do kvalitete života, pa je razumijevanje njihovih uzroka ključno za pravodobno upozoravanje i prilagodbu". Guste nakupine sluzi otežavaju, naime, ribolov i oštećuju ribarske mreže, smanjuju kvalitetu doživljaja mora za kupače te negativno utječu na percepciju čistoće mora u turističkoj sezoni.

– Iako je cvjetanje mora prirodna i sezonalna pojava, promjene okolišnih uvjeta poput porasta temperature mora, smanjene izmjene vodenih masa te povećanog dotoka slatke vode i nutrijenata mogu dovesti do abnormalnih nakupina morske sluzi – ističe se. Rezultati istraživanja pokazali su da je svaka faza pojave velikih nakupina morske sluzi tijekom 2024. godine bila izravno povezana s iznimno intenzivnim cvjetanjem fitoplanktona koji su imali ključnu ulogu u stvaranju i razvoju morske sluzi, dok je raznolikost vrsta planktona u samim nakupinama tijekom tog razdoblja bila smanjena u odnosu na uobičajene sezonske cvjetove.

Dodatno, u priopćenju se ističe kako je istraživanje pokazalo i da je nastanak morske sluzi bio usko povezan s porastom temperature mora te naglim padovima saliniteta uzrokovanima pojačanim dotokom slatke vode, osobito iz rijeke Po, što je stvorilo okolišne uvjete pogodne za razvoj i nakupljanje sluzi. Same nakupine sluzi, povezane u strukture, varirale su od dugačkih i više od 20 kilometara do lokalno migrirajućih nakupina manjih od svega 20 metara. – Posebna vrijednost ovog istraživanja leži u kombinaciji različitih tehnologija i frekventnim mjerenjima. Znanstvenici CIM IRB-a koristili su oceanografske plutače ODAS, koje se nalaze oko 4 nautičkih milja od Rovinja, i koje kontinuirano bilježe fizikalne i biološke parametre mora, te napredne protočno-citometrijske analize koje otkrivaju kako se mijenja sastav planktonskih zajednica. Tvrtka SeaCras nadopunila je terenska mjerenja vlastitim AI analizama satelitskih snimaka visoke prostorne rezolucije, čime je omogućeno preciznije praćenje prostornog širenja i dinamike događaja – objašnjavaju znanstvenici. Doktorica znanosti Daniela Marić Pfannkuchen, viša znanstvena suradnica u Centru za istraživanje mora Rovinj na IRB-u te dopisna autorica na radu, opisala je sam proces.

– Ovakva razina vremenske i prostorne rezolucije omogućila nam je da prvi put u potpunosti povežemo promjene u okolišnim uvjetima s ponašanjem planktonskih zajednica i nastankom morske sluzi. To je ključan iskorak u razumijevanju ovog kompleksnog fenomena – kaže Marić Pfannkuchen. – Javno-privatno partnerstvo IRB-a i SeaCrasa postavilo je ne samo nove standarde u operativnoj oceanografiji nego i mjerljive pokazatelje za našu industriju u turizmu i ribarstvu te, najvažnije, za lokalnu zajednicu i ljude – rekao je pak dr. sc. Mario Špadina, izvršni direktor SeaCrasa i autor na radu. CIM IRB i ova tvrtka inače zajedno rade i na razvoju naprednih sustava ranog upozoravanja temeljenih na konceptu digitalnog blizanca mora, mapiranju podmorja, ali i primjene u području javnog zdravstva, s ciljem detekcije i praćenja različitih polutanata poput mikroplastike, fekalnog onečišćenja i drugih.