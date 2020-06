Mladi izumitelj ima hit: Moj elektrobicikl je turistički vodič, vozaču bira rutu i savjetuje što posjetiti

Elektrobicikl turistički vodič Guide-B, izum mladog “Tesle iz Runovića”, 23-godišnjeg studenta elektrotehnike Marija Ljubičića i njegova rođaka i vršnjaka Ivana Ljubičića, koji je na Međunarodnom sajmu inovacija Arca u Zagrebu prošle godine pomeo konkurenciju i među 200 inovacija osvojio Grand-prix, unaprijeđen je, dorađen i spreman za masovnu proizvodnju!

Brojni su Imoćani došli na vidikovac iznad Modrog jezera gdje je Mario Ljubičić predstavio čudo od bicikla koji komunicira s vozačem, bira mu najpogodniju rutu uvažavajući njegovu formu, vremensku prognozu i stanje baterije, savjetuje mu što može jesti, piti i vidjeti, koji OPG na ruti što nudi, predstavlja mu kulturne i povijesne zanimljivosti krajolika kojim prolazi, upozorava na loše uvjete na ruti...

Napravili 20 prototipova

Guide-B bio je atrakcija na sajmovima inovacija na kojima se pojavljivao. Mariju Ljubičiću brojni poduzetnici, pa i oni iz autoindustrije, spremni su dati velike novce za patent i uključivanje u svoje proizvodne linije. Sve ih je odbio.

– Jednom se živi, novac me ne zanima! Želim pokrenuti nešto u Imotskom ili u Runovićima. U serijsku proizvodnju krenut ćemo ovdje. Zadnjih šest mjeseci Ivan i ja smo dorađivali i razvijali bicikl u mojoj garaži, testirali smo nekoliko verzija. Ivan je razvijao i prilagođavao softver, a ja okvir, elektroniku i bateriju. Napravili smo 20 prototipova. Naš pametni bicikl u potpunosti je hrvatski proizvod: od okvira, elektronike, baterije, koja teži tri kilograma i može prijeći 180 km s jednim punjenjem, do softvera i kacige preko koje bicikl komunicira s vozačem – u jednom dahu govori Mario.

Investitora zainteresiranih za pokretanje proizvodnje ima u Imotskom, kaže, ali ništa nam o njima nije htio otkriti. Cijena bicikla bit će od 2500 do 4000 eura, a kupci čekaju u redu.

Interes je izazvao i u Rusiji, oduševljeni su biciklom koji govori 50 jezika i zna sve što turiste zanima. Javljaju mu se hotelske kuće i turističke agencije koje bi željele u ponudu uvrstiti i Guide-B. Njegov potencijal prepoznala je i Turistička zajednica Imotskog koja ga ima namjeru promovirati.

– Okrenuli smo se biciklističkom turizmu, razvijamo projekte biciklističkih staza i Marijev izum tu se fantastično uklopio – kaže Luka Kolovrat, direktor Turističke zajednice Imota, koja je zajedno s Gradom Imotskim organizirala promociju bicikla. Dogradonačelnik Ivica Čikeš mladom poduzetniku i njegovu start-upu Ljubičić technology obećao je svu pomoć.

Počeo s automobilom

Pametni bicikl nije prvi izum Marija Ljubičića, Imoćanima je pokazao i M–mobil, električni automobil koji ima sustav za nadopunu energije za koji je 2018. dobio zlatnu medalju na Arki. Taj prvi uspjeh motivirao ga je da izumi Guide-B.

– Proizvodnja električnih automobila jako je skupa i nisam se mogao u to upuštati. Ali to nam je dalo vjetar u leđa. Razmišljao sam što možemo izmisliti da bude atraktivno, zanimljivo, zabavno i korisno, a da možemo ovdje pokrenuti proizvodnju i zaposliti ljude. S obzirom na to kako se Imotska krajina snažno turistički razvija, a svoju ponudu bazira na netaknutoj prirodi i povijesnim atrakcijama, ideja o pametnom električnom biciklu, turističkom vodiču, došla je sama od sebe – kaže Mario.

Od Tesle iz Runovića možemo još mnogo očekivati.