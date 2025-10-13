Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ANDY BARA

'Zvonimir Boban je uličar, on te zna uvjeriti. Za jednu važnu stvar priznao sam mu da je istina'

Zagreb: Na konferenciji za medije predstavljeni su novi igrači Dinama, Scott McKenna i Dion Drena Beljo
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.10.2025.
u 21:48

Ovaj dvojac posebno je surađivao oko dolaska mladog Portugalca Cardosa Varele iz Porta u Dinamo. Slavni klub protivio se tom transferu, ali su na kraju morali potpisati kapitulaciju.

Poznati nogometni agent Andy Bara bio gost popularnog Podcast Inkubatora te je usput prepričao svoje dojmove o Zvonimiru Bobanu, čelniku zagrebačkog Dinama. Ovaj dvojac posebno je surađivao oko dolaska mladog Portugalca Cardosa Varele iz Porta u Dinamo. Slavni klub protivio se tom transferu, ali su na kraju morali potpisati kapitulaciju.

- Da skratimo priču, Porto je izgubio sve pravne sporove. Išli su na sve moguće instance i sve su ih izgubili, od prvog do zadnje. Varela ne bi bio u Dinamu da nije bilo Bobana - rekao je Bara. 

- Nema nikakve tajne oko toga i mogu to reći. Naravno, Boban koristi svoje ime i prezime, te autoritet i ja mu na tome čestitam. On je uličar, što se tiče priče, govorim to u pozitivnom smislu. On zna pričati, Zvone zna pričati i zna te i uvjeriti - pričao je Bara. 

- Zvone mi je rekao Andy ti trebaš Dinamu, Dinamo treba tebi. Ja sam mu odgovorio da je to istina. On je vrlo mudar i zna što treba napraviti. Naš sastanak je trajao 10 minuta, a pričali smo dva sata od toga samo 10 minuta o igraču. To je zato što Boban zna svoj posao i s takvim čovjekom se lako dogovoriti u pet minuta - zaključio je. 

što srpski mediji pišu o veličanstvenom uspjehu Hrvatske
Ključne riječi
HNL Dinamo Zvonimir Boban andy bara

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
Video sadržaj
OD HRVATSKE DO MAURITANIJE

Hajduk ima daleko više reprezentativaca od Dinama: Pogledajte kakav je omjer u brojkama

Kad popis HNL igrača podijelimo po seniorskim reprezentacijama za koje nastupaju u trenutačnom mini-ciklusu, tu prednjači Bosna i Hercegovina s četvoricom HNL igrača, a više od jednog predstavnika još imaju samo Hrvatska i Albanija s po dva HNL igrača. Po jednog predstavnika iz naše lige još imaju Škotska, Kanada, Finska, Litva, Armenija, Bugarska, Gambija i Mauritanija

Učitaj još