'Zvonimir Boban je uličar, on te zna uvjeriti. Za jednu važnu stvar priznao sam mu da je istina'

Poznati nogometni agent Andy Bara bio gost popularnog Podcast Inkubatora te je usput prepričao svoje dojmove o Zvonimiru Bobanu, čelniku zagrebačkog Dinama. Ovaj dvojac posebno je surađivao oko dolaska mladog Portugalca Cardosa Varele iz Porta u Dinamo. Slavni klub protivio se tom transferu, ali su na kraju morali potpisati kapitulaciju.

- Da skratimo priču, Porto je izgubio sve pravne sporove. Išli su na sve moguće instance i sve su ih izgubili, od prvog do zadnje. Varela ne bi bio u Dinamu da nije bilo Bobana - rekao je Bara.

- Nema nikakve tajne oko toga i mogu to reći. Naravno, Boban koristi svoje ime i prezime, te autoritet i ja mu na tome čestitam. On je uličar, što se tiče priče, govorim to u pozitivnom smislu. On zna pričati, Zvone zna pričati i zna te i uvjeriti - pričao je Bara.

- Zvone mi je rekao Andy ti trebaš Dinamu, Dinamo treba tebi. Ja sam mu odgovorio da je to istina. On je vrlo mudar i zna što treba napraviti. Naš sastanak je trajao 10 minuta, a pričali smo dva sata od toga samo 10 minuta o igraču. To je zato što Boban zna svoj posao i s takvim čovjekom se lako dogovoriti u pet minuta - zaključio je.