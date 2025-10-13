VIDEO Dinamovac i suigrači u avionu su napravili nešto što je potpuno razbijesnilo cijelu Srbiju

Albanska nogometna reprezentacija ostvarila je povijesnu pobjedu u Leskovcu svladavši Srbiju 1:0 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo i s time si otvorili vrata dodatnih kvalifikacija. Pobjednički pogodak za Albaniju postigao je Rey Menaj, a njegova proslava izazvala je kontroverze u susjedstvu.

Naime, Menaj je pred klupom s rezervnim igračima Srbije pokazao simbol dvoglavog orla, koji se nalazi na albanskom grbu, što je mnogi protumačili kao provokaciju. Kako piše srpski Blic, kontroverze nisu završile samo na tom potezu. Prilikom povratka albanske reprezentacije u domovinu, nogometaši su u avionu pjevali pjesmu posvećenu Ademu Jašariju, albanskom heroju kojeg Srbija smatra ratnim zločincem.

Ovaj gesta izazvala je dodatnu ljutnju u cijeloj Srbiji, budući da Jašari simbolizira sukob koji je obilježio odnose između Srba i Albanaca, osobito nakon rata na Kosovu 90-ih godina prošlog stoljeća. Blic također prenosi izjavu albanskog novinara Arlinda Sadikua, poznatog koji je objavio snimku s porukom: ‘Naši heroji su ovu pobjedu posvetili legendarnom komandantu Ademu Jašariju. Da vas uvijek vidimo ovakve.’ Na snimci se vidi kako albanski igrači pjevaju u čast Jašariju, a među se nalazi i Dinamov napadač, Arber Hoxha koji se ove seozne nalazi u sjajnoj formi.