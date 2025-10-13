Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KONTROVERZE

VIDEO Dinamovac i suigrači u avionu su napravili nešto što je potpuno razbijesnilo cijelu Srbiju

Foto: Instagram screenshot
1/12
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.10.2025.
u 16:43

Prilikom povratka albanske reprezentacije u domovinu, nogometaši su u avionu pjevali pjesmu posvećenu Ademu Jašariju, albanskom heroju kojeg Srbija smatra  ratnim zločincem.

Albanska nogometna reprezentacija ostvarila je povijesnu pobjedu u Leskovcu svladavši Srbiju 1:0 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo i s time si otvorili vrata dodatnih kvalifikacija. Pobjednički pogodak za Albaniju postigao je Rey Menaj, a njegova proslava izazvala je kontroverze u susjedstvu.

Naime, Menaj je pred klupom s rezervnim igračima Srbije pokazao simbol dvoglavog orla, koji se nalazi na albanskom grbu, što je mnogi protumačili kao provokaciju. Kako piše srpski Blic, kontroverze nisu završile samo na tom potezu. Prilikom povratka albanske reprezentacije u domovinu, nogometaši su u avionu pjevali pjesmu posvećenu Ademu Jašariju, albanskom heroju kojeg Srbija smatra  ratnim zločincem.

Ovaj gesta izazvala je dodatnu ljutnju u cijeloj Srbiji, budući da Jašari simbolizira sukob koji je obilježio odnose između Srba i Albanaca, osobito nakon rata na Kosovu 90-ih godina prošlog stoljeća. Blic također prenosi izjavu albanskog novinara Arlinda Sadikua, poznatog koji je objavio snimku s porukom: ‘Naši heroji su ovu pobjedu posvetili legendarnom komandantu Ademu Jašariju. Da vas uvijek vidimo ovakve.’ Na snimci se vidi kako albanski igrači pjevaju u čast Jašariju, a među se nalazi i Dinamov napadač, Arber Hoxha koji se ove seozne nalazi u sjajnoj formi. 

što srpski mediji pišu o veličanstvenom uspjehu Hrvatske
Ključne riječi
nogomet Srbija Albanija Arber Hoxha Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Moodleen
Moodleen
17:00 13.10.2025.

Ova je gesta izazvala i dodatnu ljutnju tu, u ....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-10-12/PXL_REU_050525_132267586.jpg
Video sadržaj
DRUGAČIJI PRISTUP

Nogomet dolazi do drastičnih promjena: Nova revolucionarna metoda dominira utakmicama Premiershipa

Od Guardioline “tiki-take” nogomet je evoluirao kroz Kloppov “gegenpressing”, gdje je glavna poanta igre bila u osvajanju lopte duboko u polovici protivnika i brzo kreiranje iz takvih situacija. Tu je, recimo, nogomet počeo dobivati na fizikaliji i nekako je nesvjesno i slučajno baš to postupno dovelo do promjena koje nas, barem u smislu nogometnih trendova, nekako vraćaju u prošlost.

Učitaj još