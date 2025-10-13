Dalić će ovom najavom iznenaditi sve navijače Hrvatske, a otkrio je hoće li zvati sjajnog dinamovca

Nakon uvjerljive pobjede hrvatske nogometne reprezentacije u Varaždinu izbornik Zlatko Dalić razgovarao je za Novu TV. Izbornik Hrvatske najavio je da će u ožujku Modrić i društvo igrati dvije prijateljske utakmice na tlu SAD-a kako bi se što bolje pripremili i aklimatizirali na nove uvjete koji ih očekuju na sjevernoameričkom kontinentu idućeg ljeta.

- Jako lijepo, riješili smo pitanje dvije utakmice prije kraja. Nismo u stresu zadnjih utakmica, bili smo jako dobri, jučer je to bilo lijepo, kad smo čuli kako je Češka prošla, znali smo što nam treba. Dečki su odradili nikad bolje. Govorili smo o najlošijoj grupi u povijesti, to nije točno, Hrvatska je to zavrijedila nakon svih uspjeha - izjavio je Dalić.

- Fokus će biti na rezultatu da pobijedimo u obje utakmice. Bit će šansa da probamo neke igrače. Par stvari nam nedostaje, fali nam brzih igrača, tranzicija prema naprijed, vezni red imamo kvalitetu, a moramo se pojačati u smisli brzine i tražit ćemo igrače, jedva čekamo da se netko pojavi kvalitetan - izjavio je izbornik pa otkrio razmišlja li o Mateu Lisici iz Dinama.

- Mi ga pratimo kao sve druge igrače, a reprezentacije nikome neće pobjeći, na njemu je da ponavlja iz kola u kolo svoju kvalitetu i da mi to registriramo. Nadam se da će netko iz hrvatske lige dobiti priliku.