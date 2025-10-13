Naši Portali
IZBORNIK VATRENIH

Dalić će ovom najavom iznenaditi sve navijače Hrvatske, a otkrio je hoće li zvati sjajnog dinamovca

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Gibraltar
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
1/6
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.10.2025.
u 21:36

Hrvatska nogometna reprezentacija praktički je osigurala nastup na Mundijalu idućeg ljeta

Nakon uvjerljive pobjede hrvatske nogometne reprezentacije u Varaždinu izbornik Zlatko Dalić razgovarao je za Novu TV. Izbornik Hrvatske najavio je da će u ožujku Modrić i društvo igrati dvije prijateljske utakmice na tlu SAD-a kako bi se što bolje pripremili i aklimatizirali na nove uvjete koji ih očekuju na sjevernoameričkom kontinentu idućeg ljeta.

- Jako lijepo, riješili smo pitanje dvije utakmice prije kraja. Nismo u stresu zadnjih utakmica, bili smo jako dobri, jučer je to bilo lijepo, kad smo čuli kako je Češka prošla, znali smo što nam treba. Dečki su odradili nikad bolje. Govorili smo o najlošijoj grupi u povijesti, to nije točno, Hrvatska je to zavrijedila nakon svih uspjeha - izjavio je Dalić. 

- Fokus će biti na rezultatu da pobijedimo u obje utakmice. Bit će šansa da probamo neke igrače. Par stvari nam nedostaje, fali nam brzih igrača, tranzicija prema naprijed, vezni red imamo kvalitetu, a moramo se pojačati u smisli brzine i tražit ćemo igrače, jedva čekamo da se netko pojavi kvalitetan - izjavio je izbornik pa otkrio razmišlja li o Mateu Lisici iz Dinama. 

- Mi ga pratimo kao sve druge igrače, a reprezentacije nikome neće pobjeći, na njemu je da ponavlja iz kola u kolo svoju kvalitetu i da mi to registriramo. Nadam se da će netko iz hrvatske lige dobiti priliku.

što srpski mediji pišu o veličanstvenom uspjehu Hrvatske
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske
3
TOLIKO KOMPLIMENATA

VIDEO Dalića hvalili najveći izbornici svijeta. Pogledajte što su rekli Deschamps, Koeman, Martinez...

- Uvijek mi je zadovoljstvo susresti te. Smatram te prijateljem, nevezano za utakmice između Francuske i Hrvatske. Ta brojka predstavlja dugovječnost koja je impresivna i rijetka, a to je tvoja zasluga, kao i naravo tvojih igrača. O tebi imam pozitivno mišljenje i nadam se da ćemo se uskoro ponovno sresti - rekao je o Daliću izbornik francuske reprezentacije, Didier Deschamps

