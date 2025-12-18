Naši Portali
IZ MLADOSTI

Prepoznajete li ova dva mladića? Postali su hrvatske legende koje su ispisale svjetsku povijest

Autor
Tomislav Dasović
18.12.2025.
u 14:05

Dvojica legendarnih reprezentativaca prvu utakmicu za Hrvatsku zajedno su odigrala protiv Argentine u Zagrebu (0:0), 4. lipnja 1994. godine

Prepoznajete li na ovoj fotografiji dvojicu legendi Dinama i hrvatskog nogometa? Naravno, riječ je današnjem Dinamovom čelniku Zvonimiru Bobanu i izborniku reprezentacije Kirgistana Robertu Prosinečkom, a fotografija je nastala negdje početkom osamdesetih godina kada su buduće zvijezde svjetskog nogometa počinjale svoje karijere u pionirima Dinama.

Karijere Bobana i Prosinečkog isprepletale su se kroz godine na vrlo neobičan način. U Dinamu su skupa bili od pionira do seniora, a samo dva puta njihova imena kolidirala su u istom zapisniku službenih seniorskih utakmica; 2. studenog 1986. u utakmici Dinamo – Željezničar (2:1) Prosinečki je igrao do 67. minute, a Boban ušao u igru u 82. minuti, a 12. travnja 1987. protiv tuzlanske Slobode u Maksimiru (0:0) Boban je igrao svih 90 minuta, a Prosinečki išao u igru u 56. minuti.

Na kraju te sezone Prosinečki je prešao u Crvenu zvezdu, pa su Boban i on postali suparnici. Istodobno, zajedno su igrali u mladim reprezentacijama Jugoslavije, pa su u listopadu 1987. skupa osvojili naslov svjetskog prvaka do 20 godina u Čileu, a 1990. godine s reprezentacijom Jugoslavije do 21 godine bili su europski doprvaci. Potom su bili suigrači u A selekciji Jugoslavije te zajedno nastupili u utakmicama protiv Brazila 0:0 (1989.), Austrije 4:1 (1990.) i Farskih Otoka 7:1 (1991.), a prvu utakmicu za Hrvatsku zajedno su odigrali protiv Argentine u Zagrebu (0:0), 4. lipnja 1994. godine.

Boban i Prosinečki bili su u sastavu hrvatske reprezentacije koja je 1998. godine na Svjetskom prvenstvu uz Francuskoj osvojila brončanu medalju.  
Dinamo prosinečki boban

