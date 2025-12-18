VIDEO U gluho doba noći Mostarom odjekivale eksplozije, evo što se krije iza svega

Gosti iz Beča, nogometaši Rapida, noć uoči odlučujuće utakmice protiv Zrinjskog u Mostaru sigurno neće pamtiti po dobrom. Naime, dok su se odmarali za večerašnji europski ispit, san im je prekinula zaglušujuća buka. Oko dva sata i trideset minuta ujutro, ispred hotela Mepas, u kojem je smještena austrijska momčad, ispaljen je vatromet. Iako službene potvrde nema, sve upućuje na to da iza ovog poteza stoje navijači mostarskih "Plemića" koji su na ovaj, već viđen način u svijetu nogometa, pokušali poremetiti koncentraciju i odmor protivničkih igrača uoči susreta koji za Zrinjski znači ispisivanje novih stranica klupske povijesti.

Večerašnja utakmica na stadionu Pod Bijelim brijegom, koja počinje u 21 sat, za mostarski klub ima ogroman ulog. U posljednjem kolu grupne faze Konferencijske lige, aktualni prvak Bosne i Hercegovine ima priliku osigurati plasman u proljetni dio europskog natjecanja. Računica je posve jasna, pobjeda protiv Rapida vodi Zrinjski izravno u nokaut fazu, što bi predstavljalo povijesni uspjeh za klub i nastavak sjajne europske sezone. Mostarci su sudbinu uzeli u svoje ruke i pred domaćom publikom žele potvrditi da im je mjesto među najboljima.

Ipak, put do europskog proljeća nije bez prepreka i kalkulacija. U slučaju neriješenog rezultata, situacija se za "Plemiće" znatno komplicira. Tada bi ovisili o ishodima drugih utakmica, nadajući se porazima nekoliko konkurenata koji trenutno imaju sedam bodova. U takvom raspletu ključnu bi ulogu mogla igrati i gol-razlika, koja Zrinjskom trenutno ne ide u prilog jer iznosi minus dva. Poraz, s druge strane, definitivno znači oproštaj od Europe za ovu sezonu, zbog čega je pritisak na momčadi Igora Štimca ogroman. Unatoč tome što bečki Rapid u Mostar dolazi bez ijednog osvojenog boda i s poražavajućom gol-razlikom 2:13, trener Zrinjskog Igor Štimac poziva na maksimalan oprez. U najavi utakmice naglasio je kako se njegova momčad ne smije zavarati lošim stanjem protivnika na tablici. Štimac je istaknuo kako Zrinjski dočekuje čvrstog i agresivnog suparnika koji je, unatoč svemu, iznimno opasan i kvalitetan, te da je pred njegovim igračima izuzetno težak zadatak.

Hrvatski stručnjak na klupi Zrinjskog upozorio je i na financijsku moć austrijskog kluba te na promjene koje su se ondje nedavno dogodile. "Radi se o ekipi koja je šest-sedam puta skuplja prema Transfermarktu od naše ekipe i to je ekipa koja je promijenila trenera prije četiri-pet utakmica. Sada izgledaju puno konkretnije, stabilnije i agresivnije. Svjesni smo da ćemo ponovno morati nadmašiti sami sebe da preskočimo ovu prepreku", poručio je Štimac, kojeg dodatno brinu posljedice napornog ritma i dva uzastopna poraza od Rakowa i Sarajeva. U večerašnjem dvoboju neće moći računati na kartoniranog Nevena Đuraseka i ozlijeđenog Slobodana Jakovljevića. Ipak, optimizam u svlačionici ne jenjava, a ofenzivac Mario Ćuže, koji se vraća u sastav, vjeruje u povijesni uspjeh. "Cijela ekipa je svjesna situacije i vjerujem da možemo ispisati povijest Zrinjskog", zaključio je Ćuže.