Netflix na velika vrata ulazi u svijet igrica: Najavljen revolucionarni projekt, stiže nova FIFA

Ljubitelji nogometnih simulacija napokon su došli na svoje. Četiri godine nakon razlaza s divom industrije videoigara, Electronic Artsom, krovna nogometna organizacija FIFA službeno je potvrdila povratak na tržište s potpuno novim naslovom. U suradnji koja bi mogla promijeniti pravila igre, FIFA se udružila s Netflixom kako bi u ljeto 2026. godine, baš u vrijeme Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi, lansirala ekskluzivnu nogometnu igru za pretplatnike ovog streaming servisa. Ovaj potez označava kraj jedne ere, koju je obilježilo gotovo trideset godina partnerstva s EA-om, i početak nove, u kojoj FIFA želi redefinirati digitalni nogomet i učiniti ga dostupnijim nego ikad prije.

Za razliku od svog prethodnika, koji je s godinama postajao sve kompleksnija i zahtjevnija simulacija, nova FIFA igra imat će potpuno drugačiji pristup. Kako je najavljeno u službenom priopćenju, cilj je vratiti nogomet njegovim korijenima i stvoriti iskustvo koje je "brzo za naučiti, uzbudljivo za svladati i stvoreno za svakoga". Alain Tascan, predsjednik Netflixovog odjela za igre, istaknuo je kako žele ponuditi igru koju svatko može zaigrati "jednostavnim dodirom gumba", čime se jasno odmiču od hardcore simulacijskog tržišta kojim i dalje dominira EA Sports sa svojim rebrendiranim serijalom EA Sports FC. Naglasak će biti na čistoj zabavi i drami turnira, a ne na ultrarealističnim mehanikama.

Igra će biti potpuno besplatna za sve Netflixove pretplatnike, bez potrebe za dodatnom kupnjom. Bit će dostupna putem Netflixove aplikacije na mobilnim uređajima (iOS i Android) te na odabranim pametnim televizorima, gdje će igrači kao kontroler moći koristiti vlastiti pametni telefon. Ovakav model distribucije omogućuje ogroman doseg, stavljajući potencijalno najpopularniju sportsku igru na svijetu izravno u dnevne boravke milijuna kućanstava koja već koriste Netflix za gledanje filmova i serija. Iako će dostupnost na televizorima u početku biti ograničena na određene zemlje, plan je s vremenom proširiti uslugu globalno.

Razvoj i izdavanje igre povjereni su studiju Delphi Interactive. Iako je riječ o relativno novom imenu na sceni koje još nije izbacilo vlastiti naslov, studio već radi na visokoprofilnom projektu, igri o Jamesu Bondu kodnog imena "007: First Light", u suradnji s poznatim IO Interactiveom. Osnivač i direktor Delphija, Casper Daugaard, izjavio je kako je njihova misija jednostavna: "stvoriti najzabavniju, najpristupačniju i najglobalniju nogometnu igru ikad". Njihov entuzijazam dijeli i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, koji je ovu suradnju nazvao "ključnom prekretnicom" i "početkom nove ere digitalnog nogometa".

Ova najava dolazi nakon burnog prekida suradnje između FIFA-e i EA Sportsa 2022. godine. Partnerstvo koje je iznjedrilo jednu od najuspješnijih franšiza u povijesti videoigara raspalo se zbog financijskih nesuglasica. Navodno je FIFA tražila udvostručenje naknade za licencu, koja je iznosila oko milijardu američkih dolara, što je EA smatrao previsokim i previše restriktivnim. Dok je EA uspješno nastavio svojim putem s brendom EA Sports FC, mnogi su se pitali kakva je budućnost FIFA-e u gaming svijetu. Odgovor je sada stigao u obliku strateškog partnerstva s Netflixom, koje FIFA-i osigurava novi izvor prihoda i marketinšku platformu golemih razmjera, bez potrebe za izravnim natjecanjem s EA-ovim razvojnim i marketinškim budžetom na tržištu konzola.

Za Netflix, ovo je više od samo jedne igre; to je potvrda ozbiljnih ambicija u izgradnji vlastitog sportskog i gaming ekosustava. Nakon što su osigurali prava na prijenos WWE evenata, akvizicija FIFA licence predstavlja ogroman korak naprijed. Korištenjem globalne euforije oko Svjetskog prvenstva 2026., Netflix se nada da će nova igra poslužiti kao moćan alat za privlačenje i zadržavanje pretplatnika. Iako su mnogi detalji, poput popisa licenciranih momčadi i dostupnih modova, još uvijek nepoznati, jedno je sigurno: nogometni fanovi dobili su još jedan veliki razlog da s nestrpljenjem iščekuju ljeto 2026. godine.